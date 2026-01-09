EE. UU.: multa de 5.000 dólares o prisión para los que NO instalen esto en sus autos.

ATENCIÓN: una reciente legislación en California, Estados Unidos, exige a todos los conductores que instalen un dispositivo en sus vehículos con la finalidad de mejorar la seguridad en las vías. Los que no cumplan con esta normativa podrían enfrentarse a sanciones que incluyen multas de hasta 5.000 dólares o, en el peor de los casos, una pena de prisión de hasta seis meses. ¿Qué deben tomar en cuenta?

Recientemente, la Asamblea de California presentó el Proyecto de Ley 366, el cual establece la obligatoriedad de instalar un dispositivo de bloqueo de encendido en los vehículos. Se confirmó que esa normativa seguirá en vigor, al menos, hasta el año 2033.

El dispositivo en mención funciona como un sistema de prueba de alcoholemia, obligando al conductor a realizar una prueba antes de poder encender el motor. De esta manera, se asegura que si el chofer ha consumido alcohol, el auto no podrá ser puesto en marcha.

Cabe precisar que la medida representa una esperanza para todos los que han perdido su licencia debido a infracciones relacionadas con el alcohol, ya que podrán solicitar una licencia de conducir restringida al cumplir con esta exigencia.

Según el medio británico The Sun, si bien, la implementación de este sistema puede conllevar ciertos costos, muchos defienden que su objetivo es invaluable. Por su parte, Rhonda Campbell, representante de Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad, ha señalado que "no hay valor monetario que pueda compararse con la vida que se salva al tener esa pieza instalada en el auto de alguien".

¿Qué es el bloqueo de encendido y por qué es fundamental en California?

El bloqueo de encendido es una estrategia de seguridad destinada a prevenir el arranque del motor de un vehículo. La medida puede adoptar dos formas: la primera es un sistema electrónico conocido como inmovilizador, diseñado para disuadir el robo de automóviles.

La segunda opción consiste en un dispositivo físico, como un alcoholímetro o IID, que impide el encendido si se detecta la presencia de alcohol en el conductor. Adicionalmente, algunos sistemas permiten el bloqueo del motor a distancia mediante tecnología GPS, brindando así un nivel extra de control y seguridad en la ciudad.