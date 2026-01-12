¡PELIGRO! ICE estuvo en un Home Depot de Los Ángeles: ¿detuvieron a inmigrantes durante el operativo?

La preocupación vuelve a crecer entre la comunidad migrante del sur de California tras un nuevo incidente relacionado con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante el fin de semana, la presunta presencia de agentes federales en un establecimiento comercial de Los Ángeles desató confusión, temor y una fuerte reacción ciudadana, en medio de un contexto nacional marcado por protestas contra esta agencia. La información fue difundida inicialmente por La Opinión, medio que ha dado seguimiento a estos hechos.

ICE estuvo en un Home Depot de Los Ángeles: ¿detuvieron a inmigrantes durante el operativo?

La tarde del sábado se reportó un operativo atribuido a presuntos agentes de ICE en una tienda Home Depot en la ciudad de Downey, en el condado de Los Ángeles.

Testigos grabaron en video el momento en que varios individuos, señalados como agentes federales, abandonaban apresuradamente el estacionamiento a bordo de varios vehículos, mientras eran seguidos por personas presentes en la zona.

Hasta la mañana del domingo, no había confirmación oficial sobre si durante este operativo se realizaron detenciones de inmigrantes ni sobre el motivo específico por el que las autoridades federales acudieron a ese comercio en particular. De acuerdo con La Opinión, las agencias federales involucradas no emitieron comunicados ni ofrecieron detalles adicionales sobre lo sucedido.

Las agencias federales no han ofrecido información adicional sobre el incidente.

Ante la inquietud generada, las autoridades municipales aclararon que el Departamento de Policía de Downey no colabora con operativos de inmigración ni participa en acciones conjuntas con ICE. Al mismo tiempo, subrayaron que la policía local tampoco obstaculiza el cumplimiento de las leyes federales, con lo que buscan deslindarse del incidente y enviar un mensaje de calma a la comunidad.

Protestas contra ICE se intensifican en Estados Unidos tras incidente fatal

Este episodio ocurre en un clima de creciente tensión a nivel nacional. El domingo 11 de enero se registraron manifestaciones en Atlanta, Georgia, luego de que un agente de ICE disparara y causara la muerte de una mujer identificada como Renee Nicole Good en Minneapolis, hecho que provocó una oleada de indignación.

Decenas de personas salieron a las calles portando pancartas con mensajes como "No más deportaciones", "ICE fuera de nuestras comunidades" y "El pueblo unido defenderá a las familias migrantes". Los manifestantes no solo condenaron el uso de fuerza letal, sino que también denunciaron que la víctima no habría recibido atención médica inmediata tras el ataque, según reportó La Opinión.

Las protestas reflejan el profundo malestar de amplios sectores de la sociedad frente a las acciones de ICE y el impacto que estos operativos tienen en las comunidades migrantes en todo Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, donde cada nuevo reporte de actividad federal genera alerta y temor entre miles de familias tras la muerte de Renee Nicole Good y las movilizaciones que esto ha desatado.