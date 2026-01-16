BTS concierto en Perú 2026: GUÍA para adquirir la ARMY Membership en Weverse previo a la preventa

La popular agrupación de K-pop, BTS, llegará por primera vez al Perú este 9 y 10 de octubre de 2026 en dos shows muy esperados por toda la fanaticada nacional que ha estado solicitando desde hace mucho que se dé un espectáculo de este estilo en el país y al fin se confirmó desde su agencia BigHit Music.

El pasado 13 de enero, los integrantes de BTS fueron anunciados por todo lo alto en un regreso a los escenarios que ya era bastante ansiado. No solo la gira mundial sorprendió a más de un fan de la banda, sino que también el lanzamiento de un nuevo álbum, luego de casi cuatro años de ausencia por haber estado bajo el servicio militar obligatorio.

Así, los seguidores de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se encuentran aguardando por la preventa para las entradas a los shows que brindarán en Lima. No obstante, en medio de este proceso, es clave conocer de qué trata la ARMY Membership en Weverse y en qué beneficia para acceder a los boletos.

BTS en Lima este 9 y 10 de octubre de 2026 / FOTO: LIVE NATION

¿Para qué sirve la Membership Weverse de BTS?

Esta opción ofrece grandes beneficios, entre ellos permite que los usuarios sean parte de la en la preventa exclusiva de conciertos de BTS en varios países alrededor del mundo (excepto en Japón y EE. UU.), lo cual hace que tengan prioridad antes de que las entradas se vendan al público general. Incluye:

Contenido exclusivo en Weverse.

Merch oficial solo para miembros.

Participación en eventos y convocatorias especiales.

Reconocimiento como ARMY oficial a nivel global.

¿Cómo comprar la Membership Weverse de BTS?

Descarga y abre la app de Weverse en tu celular e inicia sesión con tu cuenta.

Ve al apartado "Shop" y luego ingresa a "Mi artista".

Elige BTS y entra a la sección de productos.

Dale a la opción "Global Membership".

Presiona las tres líneas en la parte superior derecha para cambiar la moneda a dólares y actualizar el país donde te encuentras.

Busca la sección "Membership" y selecciona "ARMY Membership".

Haz clic en "Comprar". El costo es de aproximadamente 20 dólares por un año.

Completa tus datos personales y número de teléfono.

Elige el método de pago

Finaliza la compra y el sistema generará un código de verificación.

Ahora se te asignará un número de membresía (ID), que será tu código único para la preventa de entradas. ¡Listo!

¿Ya se confirmaron los precios y zonas para BTS en Lima?

No. Por el momento los costos y zonas para comprar entradas al concierto de BTS en Lima, Perú, no han sido anunciados oficialmente. Se espera que en los próximos días pueda ser publicada la información por la página autorizada del grupo o la ticketera elegida para el proceso de venta.