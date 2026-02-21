- Hoy:
Doña Peta lanza polémico comentario sobre Pablo Guede tras último partido de Alianza Lima
Tras el fin del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys, Doña Peta opinó sobre el DT íntimo, Pablo Guede, y tuvo singular gesto que no pasó desapercibido.
Si bien Alianza Lima obtuvo una reciente victoria ante Sport Boys, muchos hinchas no están felices con el desempeño del equipo, pero sobre todo con el planteamiento del director técnico, Pablo Guede. Sumado a esto, Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, tuvo un singular gesto al referirse al entrenador argentino.
Al finalizar el último encuentro del cuadro íntimo en Matute, Doña Peta fue abordada por una reportera del programa "Desvelados por el Mundial" de América Televisión, quien le consultó su opinión respecto al equipo, pero lo que sin duda lo que no pasó desapercibido fue cuando comentó sobre Guede.
"Tendrán que ir mejorando (los jugadores de Alianza Lima), pero sin presiones. Mucha presión hay", comentó la madre de Paolo Guerrero, quien como se recuerda, declaró que no se sentía preparado para patear el penal ante 2 de Mayo, por lo que recibió comentarios negativos por parte de la hinchada.
Cuando se le consultó respecto al DT, Doña Peta sorprendió al realizar un singular gesto y mencionar: "Qué puedo decir". Esta reacción fue comentada por los conductores del programa, quienes indicaron que "a buen entendedor pocas palabras" y destacaron su lenguaje corporal al opinar.
Alianza Lima vence 1-0 a Sport Boys
Este viernes 20 de febrero, 'El Equipo del Pueblo' consiguió un agónico triunfo ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. Renzo Garcés fue quien anotó el único gol del encuentro en el primer tiempo, tras una jugada a balón parado que evidenció una de las principales fortalezas del equipo íntimo en el partido.
