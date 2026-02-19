0

Municipalidad de Tacna genera polémica por solicitar serenos con peculiar requisito: "Que no sean aliancistas"

En TikTok se viralizó un video de la convocatoria laboral de la Municipalidad Provincial de Tacna, que solicita serenos que no sean hinchas de Alianza Lima.

Redacción Líbero Tendencias
La Municipalidad Provincial de Tacna convoca serenos que no sean hinchas de Alianza Lima.
La Municipalidad Provincial de Tacna convoca serenos que no sean hinchas de Alianza Lima. | Composición: Líbero
Lo que debía ser el anuncio de una convocatoria laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna, se volvió un momento viral en TikTok. La encargada de informar cuáles son los requisitos que deben cumplir los aspirantes al puesto de serenazgo, generó polémica al mencionar que estos no tienen que ser aliancistas.

"Para serenos estamos necesitando gente mayor de 18 años, que tengan secundaria completa, RUC vigente, su cuenta CCI vigente y no tener ningún tipo de antecedentes penales", indicó la joven. Hasta ese momento la entrevista marchaba con normalidad hasta que agregó la peculiar condición.

"Y sobre todo que no sean aliancistas, a pedido del subgerente". Si bien este comentario generó risas en la trabajadora de la municipalidad, también se viralizó en las redes sociales, por lo que en menos de 24 horas ya alcanzó más de 35 mil reproducciones y docenas de comentarios.

Este fragmento de la transmisión en vivo de la página 'Tacna Segura' fue compartido por el usuario, JFlavio, quien en TikTok se ha declarado hincha acérrimo del club Universitario de Deportes. Su publicación ha recibido diversas opiniones debido al peculiar requisito que involucra el ámbito personal de los postulantes.

"Alguien que se pase el live ja ja ja", "Asu, qué gracioso", "El subgerente sabe cosas", "Literalmente una roca del piso puede ser sereno con esos requisitos, que buena la seguridad", "Amaaa Petaaaa", "O sea que la seguridad será de segunda", "¿Nuevo ídolo?", señalaron los internautas.

