Gianluca Lapadula y la POTENTE DECISIÓN que tomó luego de ser captado con otra mujer en 'AMPAY'
El 'Bambino de los Andes' decidió reaccionar por medio de sus redes sociales, luego de haber sido expuesto en un 'ampay' que lo vincula a una presunta infidelidad.
Gianluca Lapadula fue el protagonista del esperado 'ampay' que lanzó Magaly TV La Firme como parte de su primer episodio en esta temporada 2026, dejando a más de uno sorprendido, pues todavía mostraba una relación actual con la madre de sus hijos por medio de sus redes sociales.
En las imágenes compartidas a través del mediático programa de televisión, se puede visualizar al seleccionado en una situación comprometedora con otra mujer que no es Alessia Macrí, su esposa desde hace 10 años, por lo cual el hecho causó revuelo de inmediato entre todos sus seguidores.
Esta no es la primera vez que se le vincula al jugador en una presunta infidelidad, pues en 2025 también fue relacionado a Macarena Gastaldo, luego de que la modelo asegurara haber tenido un supuesto romance con él, en declaraciones para 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz.
Decisión de Lapadula luego de 'ampay'
Frente a ello, el popular deportista decidió no esperar más y reaccionó en su plataforma oficial de Instagram. De acuerdo a lo que se ve, había limitado los comentarios para que ningún usuario pueda ingresar y dejar algún mensaje en su contra tras lo ocurrido públicamente.
Sin embargo, con el paso de las horas, abrió la opción de comentarios nuevamente en su cuenta personal y permitió que sus seguidores escriban en sus fotografías sin problema.
Lapadula reabrió opción de comentarios en IG / FOTO: Instagram Gianluca Lapadula
'Ampay' de Lapadula en Magaly TV La Firme
Matrimonio de Gianluca Lapadula y Alessia Macrí
Después de 5 años de comenzar su relación, el 5 de mayo del 2015, el jugador le propuso matrimonio a Alessia. La boda se realizó en julio del 2016. Casi 4 años después, en el 2020, decidieron renovar sus votos. Ambos tienen 3 hijas en común.
