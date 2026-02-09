Gianluca Lapadula es ampayado besándose con mujer que no es su esposa en fiesta en Barcelona

Este lunes 9 de febrero, Magaly Medina regresó a la televisión luego de sus vacaciones y anunció un ampay de un jugador peruano. Siendo Gianluca Lapadula el protagonista de un nuevo escándalo, tras ser captado con dos mujeres en una fiesta en Barcelona, pese a que se sabe que está casado con Alessia Macrí.

En el avance del ampay se mencionaba que el futbolista era un ejemplo de padre y esposo, ya que se mostraba amoroso con su familia. Si bien muchas alarmas se encendieron en la farándula, resultó ser que 'El Bambino' protagonizó el primer ampay de "Magaly TV, La Firme" de este 2026.

"Magaly TV, La Firme": Gianluca Lapadula es ampayado besándose con mujer

En las imágenes emitidas por el programa de la popular "Urraca", se precisa que el hecho que involucra al delantero ítalo-peruano tiene fecha del domingo 1 de febrero. Gianluca Lapadula se encontraba observando un show en un restaurante llamado "Gatbsy", en Barcelona, España.

Luego de unos minutos, se aprecia al famoso 'Lapagol' tomando una bebida con dos mujeres, pero ninguna de ellas es su esposa, Alessia Macrí. Pero eso no es todo, ya que luego es captado bailando al ritmo de la música, cuando de pronto se le ve besándose con una joven. ¡Ampay!

Gianluca Lapadula es captado bailando con otra mujer. Foto: captura/Magaly TV

Hasta el momento de la emisión del ampay del programa de Magaly Medina, se sabía que el jugador mantenía una relación sentimental con su esposa y madre de sus tres hijas; adicionalmente, no se pronunció respecto a una posible separación o divorcio. Se espera que en las próximas horas Lapadula dé su descargo de las imágenes que lo involucran en un supuesto caso de infidelidad.

¿Quién es la esposa de Gianluca Lapadula?

Alessia Macrí es la esposa de Gianluca Lapadula. Se sabe que la relación comenzó hace más de 12 años, pero recién el 5 de mayo de 2015, mientras el delantero jugaba para el Teramo Calcio, la sorprendió con una pedida de mano en pleno estadio frente a los aficionados. Un año después, el 2 de julio de 2016 se casaron.