Esta prueba comprobaría que Gianluca Lapadula seguía con su esposa antes del 'ampay' de Magaly
El popular jugador fue el protagonista del nuevo 'ampay' de Magaly, y según CONTUNDENTE prueba, aún mantenía relación con su esposa y madre de sus hijos.
El popular futbolista, Gianluca Lapadula, sorprendió al Perú entero la noche del pasado lunes 9 de febrero, pues en pleno estreno del programa de Magaly Medina, se le pudo ver como protagonista del primer 'ampay' de la temporada, dando qué hablar en todas las redes sociales.
Magaly TV, La Firme regresó a las pantallas de ATV, en su horario habitual de las 9:45 p. m., y desde hace días ya había anunciado que tenía preparadas nuevas imágenes en las que revelaría una presunta infidelidad por parte de un hombre que parecía vender su matrimonio como el ideal.
'Ampay' de Lapadula
"Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y el caballero ejemplar", se escucha en la promoción. Luego de ello, la voz en off advierte que todo esto cambió de un momento a otro. "Pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", señalaba para rematar el clip de presentación.
Aunque se expandían los rumores sospechando de quién se trataría, nadie aún tenía algo claro sobre el tema, pero finalmente en el lanzamiento del programa se pudo dar a conocer los detalles del 'ampay' y se reveló que fue el jugador quien estuvo besándose con otra mujer que no era su esposa.
Prueba confirma que Lapadula y su esposa aún estaba juntos
Por lo que se puede ver en la biografía de Instagram de Alessia Lapadula, la esposa del futbolista, se mantenía todavía el vínculo entre ellos como pareja. En el perfil se visualiza una foto con él, además de la descripción de "esposa".
Alessia Lapadula tenía biografía y perfil con jugador / FOTO: Instagram
