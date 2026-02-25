Esposa de Miguel Araujo estalló tras actos de violencia contra hinchas de Sporting Cristal en el Callao

Este martes 24 de febrero, Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer en penales a 2 de Mayo; sin embargo, lo que debía ser una fiesta para los hinchas que asistieron al Estadio Miguel Grau, se convirtió en una batalla campal entre presuntos barristas.

Al finalizar el duelo en el Callao, hinchas del cuadro celestes se encontraron con presuntos barristas de Sport Boys, lo que generó un enfrentamiento violento. En redes sociales circulando videos de los ataques contra aficionados cerveceros, por lo que ante esta condenable situación, la esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino se pronunció.

Mediante su cuenta de Instagram, Jacqueline publicó una historia donde se aprecia que diversos sujetos agreden fisicamente a un hincha que viste la camiseta de Sporting Cristal. Asimismo, dejó un potente mensaje: "Delincuentes de m... Basuras de la sociedad. Por eso siguen y serán siendo miserables toda su vida".

Sporting Cristal rechaza actos de violencia

Luego de darse a conocer la lamentable situación que se vivió en el Callao, "La Fuerza Ganadora" compartió un comunicado rechazando la violencia ocurrida en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau. "Desde la etapa previa al encuentro, el club adoptó medidas extraordinarias de organización y seguridad, redoblando esfuerzos y coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú, tanto en el Callao como en Lima, con el objetivo de resguardar a los asistentes, agradeciendo los esfuerzos realizados por la autoridad policial durante la jornada.", expresó.

Sporting Cristal emite comunicado tras violencia.

"Lamentamos profundamente que, pese a estas acciones, se hayan producido agresiones en los alrededores del recinto que afectaron a nuestros hinchas, que acudieron únicamente a alentar al equipo. Nuestra solidaridad está con todas las personas afectadas.", informó a la comunidad.

"El Club Sporting Cristal solicitará a las autoridades competentes el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, a fin de que se adopten las medidas correspondientes conforme a ley y estos actos no queden impunes. Reiteramos nuestro compromiso con un fútbol seguro, familiar y respetuoso, y exhortamos a todos los actores del deporte a trabajar conjuntamente para erradicar la violencia.", finalizó.