- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
Inmigrantes latinos EXCLUIDOS POR TRUMP: ¿Qué dijo en su discurso del Estado de la Unión sobre la comunidad hispana en EE. UU.?
Trump centró su discurso en la inmigración, hablando de fronteras seguras, deportaciones y control electoral, pero los latinos quedaron fuera de su mensaje.
En su reciente discurso del Estado de la Unión 2026, el presidente Donald Trump destacó el "éxito económico" de su gestión y pidió a los estadounidenses apoyar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, su mensaje prácticamente dejó fuera a la comunidad hispana y a los inmigrantes, a quienes no dirigió propuestas concretas ni reconocimiento específico.
PUEDES VER: ¿NO MÁS licencias de conducir para inmigrantes indocumentados? Donald Trump propone la 'Ley Dalilah' para PROHIBIRLAS
Lo que Donald Trump mencionó sobre los hispanos en EE. UU. durante el Estado de la Unión
Donald Trump pronunció un extenso discurso del Estado de la Unión, centrado principalmente en sus éxitos en economía y en la gestión del país. Mencionó asuntos internacionales y adoptó un tono crítico hacia la inmigración, pero dedicó escasa atención a la comunidad latina.
Estado de la Unión 2026: la inmigración como eje, pero sin atención a la comunidad latina
Donald Trump centró gran parte de su discurso en la inmigración, pidiendo al Congreso restablecer los fondos del Departamento de Seguridad Nacional y acusando a los demócratas de debilitar la seguridad fronteriza.
Señaló que su prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses y destacó cifras récord de migrantes en la frontera sur, afirmando que la política de su administración ha creado "la frontera más segura de la historia".
A pesar de esto, su mensaje sobre inmigración fue general y no incluyó un bloque dirigido a la comunidad latina, dejando sus preocupaciones y aportes fuera de la conversación.
Prueba de ciudadanía y control electoral: un tema polarizante
Trump también insistió en exigir pruebas de ciudadanía para votar, acusando a los demócratas de hacer trampa para ganar elecciones. Durante esta parte del discurso, la congresista demócrata Ilhan Omar respondió en voz alta, mientras que el resto de los demócratas guardó silencio en señal de protesta. La política de Trump se presentó como un endurecimiento de las reglas migratorias y una continuación de las deportaciones, sin ofrecer beneficios ni reconocimiento a los inmigrantes latinos.
En resumen, aunque el presidente destacó su gestión económica y la seguridad fronteriza, su discurso excluyó de manera directa a la comunidad hispana, centrándose únicamente en la política migratoria restrictiva y el control electoral.
- 1
¿NO MÁS licencias de conducir para inmigrantes indocumentados? Donald Trump propone la 'Ley Dalilah' para PROHIBIRLAS
- 2
PÉSIMA NOTICIA para clientes de Walmart en EE. UU.: eliminan HISTÓRICO producto de los estantes y desata la INDIGNACIÓN de miles de compradores
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90