Inmigrantes latinos EXCLUIDOS POR TRUMP: ¿Qué dijo en su discurso del Estado de la Unión sobre la comunidad hispana en EE. UU.?

En su reciente discurso del Estado de la Unión 2026, el presidente Donald Trump destacó el "éxito económico" de su gestión y pidió a los estadounidenses apoyar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, su mensaje prácticamente dejó fuera a la comunidad hispana y a los inmigrantes, a quienes no dirigió propuestas concretas ni reconocimiento específico.

Lo que Donald Trump mencionó sobre los hispanos en EE. UU. durante el Estado de la Unión

Donald Trump pronunció un extenso discurso del Estado de la Unión, centrado principalmente en sus éxitos en economía y en la gestión del país. Mencionó asuntos internacionales y adoptó un tono crítico hacia la inmigración, pero dedicó escasa atención a la comunidad latina.

Estado de la Unión 2026: la inmigración como eje, pero sin atención a la comunidad latina

Donald Trump centró gran parte de su discurso en la inmigración, pidiendo al Congreso restablecer los fondos del Departamento de Seguridad Nacional y acusando a los demócratas de debilitar la seguridad fronteriza.

Señaló que su prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses y destacó cifras récord de migrantes en la frontera sur, afirmando que la política de su administración ha creado "la frontera más segura de la historia".

A pesar de esto, su mensaje sobre inmigración fue general y no incluyó un bloque dirigido a la comunidad latina, dejando sus preocupaciones y aportes fuera de la conversación.

Prueba de ciudadanía y control electoral: un tema polarizante

Trump también insistió en exigir pruebas de ciudadanía para votar, acusando a los demócratas de hacer trampa para ganar elecciones. Durante esta parte del discurso, la congresista demócrata Ilhan Omar respondió en voz alta, mientras que el resto de los demócratas guardó silencio en señal de protesta. La política de Trump se presentó como un endurecimiento de las reglas migratorias y una continuación de las deportaciones, sin ofrecer beneficios ni reconocimiento a los inmigrantes latinos.

En resumen, aunque el presidente destacó su gestión económica y la seguridad fronteriza, su discurso excluyó de manera directa a la comunidad hispana, centrándose únicamente en la política migratoria restrictiva y el control electoral.