Ale Cordero, esposa de Yoshimar Yotún, celebra eufóricamente clasificación de Sporting Cristal

Sporting Cristal logró su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penales frente a 2 de Mayo. En medio de este resultado Ale Cordero, esposa de Yoshimar Yotún, compartió un video en el que muestra su eufórica celebración junto a la familia del futbolista.

El capitán del cuadro celeste demostró su jerarquía y fue el primero en patear en la definición por penales, demostrando seguridad en el momento decisivo que se vivió en el Estadio Miguel Grau del Callao. Una de las felices con este resultado fue Alessandra. ¡Su fan número uno!

En la historia compartida mediante Instagram se puede apreciar a Ale Cordero e hijos, juntos a la mamá del popular 'Yoshi' entonando un conocido cántico de "La Fuerza Ganadora". Además, se observa que la hinchada cervecera también festeja este reciente triunfo del club peruano.

Sporting Cristal venció a 2 de Mayo y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal aseguró su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 luego ganar a 2 de Mayo. Tras empatar 2-2 en el marcador global, la clasificación se definió en la tanda de penales, donde el equipo celeste mostró mayor precisión y fortaleza mental para imponerse y sellar su triunfo ante la presencia de cientos de hinchas.

Luego de este resultado, el próximo cruce de la escuadra del Rímac será ante Carabobo FC. El partido de ida se dará entre el 3 y 5 de marzo, en Venezuela, mientras que el partido de vuelta, entre el 10 y 12 de marzo en Lima, donde una vez más los cerveceros cerrarán la llave como local.