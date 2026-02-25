La exorbitante suma de dinero que recibirá Sporting Cristal tras eliminar a 2 de Mayo

Sporting Cristal sacó su estirpe de copero el último martes cuando eliminó al sorprendente 2 de Mayo en tanda de penales. Este hecho representó una gran alegría en lo deportivo para los 'Celestes', pero también en lo económico debido a que avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores les permitirá recibir una gran suma de dinero.

Por un momento todos pensaban que los 'Cerveceros' iban a tener la misma suerte que Alianza Lima y terminar eliminados de la competición de clubes más importante de Sudamérica. Sin embargo, tras igualar 2-2 en el marcador global de la llave, los dirigidos por Paulo Autuori fueron más eficaces en la tanda de definición y dejaron en el camino al conjunto paraguayo.

Avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores no solo significaba una alegría para los jugadores, sino también para los dirigentes debido a que recibirán, por parte de la Conmebol, un importante premio económico por continuar participando a nivel internacional.

¿Cuánto dinero recibirá Sporting Cristal?

Por disputar la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, Sporting Cristal aseguró 500 mil dólares. Ahora, tras acceder a la siguiente etapa del mencionado torneo, el club rimense recibirá 600 mil dólares más, lo que hace que en total sume 1.1 millones solo por disputar las dos primeras instancias.

Asimismo, los 'Bajopontinos' aseguraron recibir un monto más elevado dependiendo de lo que ocurra en la llave con Carabobo. Y es que si logran eliminar al equipo venezolano y se meten a la fase de grupos de la Copa Libertadores, le agregarán a sus arcas 3 millones de dólares, una cifra importantísima para cualquier club peruano.

Pero si en caso Sporting Cristal quede eliminado en la fase 3, de igual modo ya tiene su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, según las reglas de Conmebol. Este hecho significará que la institución rimense reciba 900 mil dólares por los tres partidos que disputará como local.