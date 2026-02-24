Yoshimar Yotún dio firme calificativo a 2 de Mayo tras eliminarlo de la Libertadores: "Un rival..."

El Estadio Miguel Grau del Callao fue el escenario de un sin fin de emociones, ya que Sporting Cristal derrotó por penales a 2 de Mayo luego de igualar 2-2 en el marcador global. Tras la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, Yoshimar Yotún sorprendió dándole un fuerte calificativo al 'Gallo Norteño', club que estuvo a nada de eliminar a los celestes del torneo internacional.

Pese a que falló una ocasión clarísima de gol que hasta el 'Chorri' Palacios lamentó, el mediocampista del Rímac sigue siendo uno de los principales referentes que tiene Paulo Autuori dentro del campo, por lo que es una voz autorizada para dar su opinión respecto al compromiso. 'Yoshi' se quedó conforme con lo hecho por sus compañeros, esto pese a que nunca llegó la apertura del marcador.

"Creo que me quedo con el equipo. Hicimos un gran partido por más que el empate pueda parecer que no. Nos enfrentamos a un rival muy duro de ganar. Aplaudir a 2 de Mayo que hizo un gran trabajo. Diego Enríquez siempre ataja una", indicó Yoshimar Yotún tras la clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El volante destacó el buen nivel del cuadro paraguayo por haber llegado hasta esta instancia en su primera experiencia continental.

El gol de la clasificación de Sporting Cristal.

Asimismo, al popular 'Yoshi' le preguntaron sobre su próximo rival en el certamen Conmebol, que será Carabobo de Venezuela tras haber eliminado a Huachipato de Chile por un marcador global de 3-1. "Difícil. A estas altura todo es difícil. Ahora tenemos que enfocarnos en Sport Huancayo y luego pensaremos en Carabobo, para clasificarnos a grupos de la Copa Libertadores", precisó el hombre de la selección peruana.

Sporting Cristal aseguró torneo Conmebol

La buena noticia para Sporting Cristal tras conseguir la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores es que aseguró seguir en un torneo internacional por el resto de temporada, ya que así pierda con Carabobo logrará el premio consuelo de ir a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.