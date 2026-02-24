El futbolista peruano que clasificó a la Fase 3 de la Libertadores y enfrentará a Cristal

Los peruanos en el mundo están en todos lados y ahora un futbolista con nacionalidad peruana logró su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, luego de que su club, Carabobo de Venezuela, venciera a Huachipato de Chile en la segunda etapa clasificatoria previa a los grupos. Estamos hablando de Jonathan Bilbao que ahora enfrentará a Sporting Cristal.

Carabobo venció 2-1 a Huachipato en la Fase 2 de la Libertadores y logró clasificar a la Fase 3 con un resultado global de 3-1. Sin embargo, lo más notable de esta hazaña es que dentro de la plantilla del cuadro venezolano hay un jugador peruano.

Ese es el caso de Jonathan Bilbao, defensor central peruano que también cuenta con la nacionalidad venezolana y que en la actualidad defiende los colores de Carabobo.

Bilbao llegó a Carabobo FC a inicios del 2026 procedente de Ayacucho FC y hasta esta instancia, uno de sus grandes logros es haber logrado el pase clasificatorio a su equipo en la fase previa de la Fase de Grupos.

Ahora, el defensor peruano-venezolano enfrentará a Sporting Cristal para disputar la Fase 3 de la Copa Libertadores y, si logra avanzar, la llave ingresará a la etapa en la que se medirá ante grandes equipos por grupos.

Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

Cristal logró clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores al vencer a 2 de Mayo en la tanda de penales durante la Fase 2 del torneo internacional, celebrado en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿Quién es Jonathan Bilbao, el futbolista peruano que clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores y jugará ante Cristal?

Jonathan Bilbao es un defensor central de 26 años, nacido en 1999, con madre venezolana y padre peruano. Ha jugado tanto en el fútbol peruano como en el venezolano. En el ámbito de selecciones, fue convocado a la selección peruana Sub-20 en 2018.

Clubes de Jonathan Bilbao

Bilbao inició su etapa futbolística en Deportivo Lara de Venezuela y luego jugó para Universidad San Martín en el 2017. Sin embargo, en el 2022 decidió salir y fichar por Alianza Atlético. Posteriormente, sus pasos en el fútbol peruano fueron por Cusco FC y Ayacucho FC. Tras su buen desempeño como defensor, fue fichado por Carabobo FC para toda la temporada 2026.