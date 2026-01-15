0
¿Vale la pena comprar el iPhone 15 que fue lanzado en 2023? La verdad de este teléfono considerado una JOYA de Apple

El iPhone 15 puede costar 1600 soles este 2026. ¿Es realmente una buena alternativa? Conoce su ficha técnica y si recibirá nuevas actualizaciones.

Daniel Robles
El iPhone 15 de Apple es considerado como uno de los mejores teléfonos y actualmente su precio no supera los 470 dólares.
El iPhone 15 de Apple es considerado como uno de los mejores teléfonos y actualmente su precio no supera los 470 dólares. | Foto: composición/andro4all.com
Según los últimos rumores compartidos en X y la red social china Weibo, en febrero de este 2026, Apple presentará al mundo su nuevo teléfono económico, el iPhone 17e, un equipo que llega con un nuevo chip Bionic A19 y una única cámara de 48MP que te permite grabar en 4K a 60fps.

Sin embargo, se estima que este teléfono podría costar entre 600 hasta 800 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando otros modelos que sean igual de potentes pero más baratos.

El Motorola Edge 70 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2026.

PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido

¿Es posible encontrar un iPhone BARATO? Pues bien, aunque no lo creas, el iPhone 15, el equipo que es considerado una verdadera JOYA, tiene un precio de 1600 soles o 470 dólares, según el tipo de cambio vigente.

Pero, ¿vale la pena comprar el iPhone 15 que fue lanzado en 2023 para este 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones, para que de esta forma sepas si realmente vale la pena este smartphone de Apple.

La pantalla del iPhone 15 es un panel OLED Super Retina de 6.1 pulgadas con una resolución de 2556 x 1179 pixeles, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.

La potencia de este teléfono de Apple llega con el procesador Apple Bionic A16, acompañado de 6GB de RAM, 128GB/256GB o 512GB, además de una batería de 3877 mAh y carga de 25W por cable.

iPhone 15

Este es el iPhone 15 de Apple. Foto: composición/@tickolatianto

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 15 es su juego de cámaras: lente de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el iPhone 15 en 2026? Actualmente podrás comprar este teléfono por 1600 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 470 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

