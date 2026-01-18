- Hoy:
¿Vale la pena comprar el iPhone XR en pleno 2026? La verdad del teléfono BARATO de Apple
El iPhone XR de Apple cuesta 700 soles. Conoce sus características y si realmente sería una buena adquisición puesto que fue lanzado en 2018.
Si bien Apple se ha caracterizado por lanzar teléfonos premium con características elevadas, eso no significa que no tenga una línea de celulares BARATOS que pueden cubrir la necesidad de usuarios con un presupuesto reducido.
En 2018, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone XR, un colorido teléfono, cuya configuración es bastante eficiente, pero con un precio más bajo. Si quieres comprar este equipo para este 2026, podrías hacerlo puesto que sigue vigente por un par de años extra.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Pero, ¿qué características tiene el iPhone XR? La pantalla es de tipo LCD IPS de 6.1 pulgadas con resolución de 1792 x 828 pixeles, además de compatibilidad con True Tone.
¿Qué tal es la potencia? En este caso tenemos un procesador Apple Bionic A12, acompañado de 256GB de memoria, iOS 12, además de una batería de 2942 mAh con carga de 20W.
Sin embargo, esto no es todo ya que tiene una cámara de 12MP con OIS que permite grabar en 4K a 60fps y un selfie de 7MP. No es el más potente, pero te servirá.
Colores del iPhone XR de Apple. Foto: Apple
Actualmente en pleno 2026 podrás comprar este iPhone XR por 700 soles, sin duda es ideal para aquellos usuarios que quieren un teléfono eficiente y a un precio razonable. No es el más TOP pero es mejor que muchos gama entrada de 2025.
