Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: características, diferencias y similitudes entre estos dos teléfonos premium

Estos dos teléfonos de Xiaomi y Apple no solo comparten el nombre, tienen rendimiento elevado y cámaras 4K. ¿Cuál me conviene comprar para 2026?

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max, dos de los teléfonos más TOP para 2026.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max, dos de los teléfonos más TOP para 2026.
Para este 2026, Xiaomi agrandó su catálogo de teléfonos y acaba de presentar dos de sus modelos más TOP, el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max. Este último ha dado mucho de que hablar, puesto que fue diseñado para superar en todo al iPhone 17 Pro Max de Apple que fue presentado en septiembre del 2025.

¿Realmente el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que el iPhone 17 Pro Max? Para responder esta pregunta, hemos elaborado un cuadro con la ficha técnica de cada uno de estos teléfonos premium, para que de esta forma puedes diferenciarlos y saber cuál merece la pena para ser adquiridos en 2026.

Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: versus características

Tanto el Xiaomi 17 Pro Max como el iPhone 17 Pro Max son teléfono premium que poseen el procesador más avanzado del 2025. En el caso del Xiaomi con Android tiene el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y por su parte el Apple posee el Bionic A19 pro con sistema iOS 26.

Ambos equipos se diferencian en muchos aspectos, no solo en el apartado estético, sino también en sus especificaciones, por ello tenemos un cuadro con las principales diferencias. Recuerda que el precio puede variar en estos días, pero tendrás una idea más clara de lo que puedes comprar.

CaracterísticasiPhone 17 Pro MaxXiaomi 17 Pro Max
Dimensiones16,34 x 7,8 x 7,88 mm161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso231 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp		6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorApple Bionic A19 ProSnapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB16 GB LPDDR5X
Sistema operativoiOS 26
Apple Intelligence		HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB1TB UFS 4.0
CámarasPrincipal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería5.000mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio8000 soles - 2000 dólares3500 soles o 6999 yuanes
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

