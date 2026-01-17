- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: características, diferencias y similitudes entre estos dos teléfonos premium
Estos dos teléfonos de Xiaomi y Apple no solo comparten el nombre, tienen rendimiento elevado y cámaras 4K. ¿Cuál me conviene comprar para 2026?
Para este 2026, Xiaomi agrandó su catálogo de teléfonos y acaba de presentar dos de sus modelos más TOP, el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max. Este último ha dado mucho de que hablar, puesto que fue diseñado para superar en todo al iPhone 17 Pro Max de Apple que fue presentado en septiembre del 2025.
¿Realmente el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que el iPhone 17 Pro Max? Para responder esta pregunta, hemos elaborado un cuadro con la ficha técnica de cada uno de estos teléfonos premium, para que de esta forma puedes diferenciarlos y saber cuál merece la pena para ser adquiridos en 2026.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: versus características
Tanto el Xiaomi 17 Pro Max como el iPhone 17 Pro Max son teléfono premium que poseen el procesador más avanzado del 2025. En el caso del Xiaomi con Android tiene el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y por su parte el Apple posee el Bionic A19 pro con sistema iOS 26.
Ambos equipos se diferencian en muchos aspectos, no solo en el apartado estético, sino también en sus especificaciones, por ello tenemos un cuadro con las principales diferencias. Recuerda que el precio puede variar en estos días, pero tendrás una idea más clara de lo que puedes comprar.
|Características
|iPhone 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro Max
|Dimensiones
|16,34 x 7,8 x 7,88 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|231 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Apple Bionic A19 Pro
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|iOS 26
Apple Intelligence
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB
|1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|5.000mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|8000 soles - 2000 dólares
|3500 soles o 6999 yuanes
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90