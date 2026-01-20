Este podría ser tu primer iPhone: doble cámara 4K, procesador TOP y precio tan bajo como un Xiaomi

En septiembre de este 2026, Apple presentará al mundo sus nuevos teléfonos premium, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los cuales, según filtraciones recientes, tendrán una cámara selfie en diferente lugar y además integrarán un nuevo procesador, asi como nuevas funciones con IA gracias al acuerdo que tienen con Gemini de Google.

Sin embargo, se proyecta que estos teléfonos de Samsung pueden costar entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios buscarán otros modelos que sean igual de potentes, pero más baratos.

Si nunca has tenido un iPhone y quieres migrar de tu teléfono con Android, entonces deberías comprar un equipo antiguo, para que de esta forma te familiarices con la interfaz de iOS y luego de ello puedas conseguir un modelo más avanzado. Es así que el iPhone 14 se ha convertido en la mejor opción que puedes tener ya que es uno de los mejores modelos de Apple y su precio ha bajado demasiado en 2026.

Si buscas bien, actualmente puedes comprar el iPhone 14 por un precio que no supera los 1450 soles, por lo que se podría decir que tiene el mismo precio que un Xiaomi de gama media. Sin embargo, este Apple es más potente y tiene cámaras más avanzadas.

¿Qué características tiene el iPhone 14 de Apple? Si bien este teléfono fue lanzado en 2022, sigue siendo una de las mejores alternativas por su gran potencia y cámaras.

La pantalla que tiene es de tipo OLED Super Retina XDR con una diagonal de 6.1 pulgadas, con una resolución 2532 x 1170 pixeles, además de 60Hz de tasa de refresco.

Este es el iPhone 14 de Apple. Foto: Apple

Si te preocupa la potecncia, para las aplicaciones, debes saber que este iPhone 14 llega con el potente chip Apple Bionic A15, la cual se acompaña con 6GB de RAM, además de 256GB o 512GB de memoria. Además, su batería es de 3279 mAh con una carga de 20W.

Esto no es todo, ya que el iPhone 14 llega con un juego de cámaras bastante potente: lente de 12MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Con las tres cámaras podrás grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de primera.

Sin duda, el iPhone 14 seguirá vigente para este 2026 y su precio no supera los 1400 soles, lo que significa que este año también será muy vendido entre los usuarios que gustan de los equipos Apple.