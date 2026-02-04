Samsung revela nueva característica del Galaxy S26 Ultra que promete dejar en ridículo al iPhone 17 Pro Max

Uno de los eventos tecnológicos más esperados del 2026 es el lanzamiento de la nueva familia de gama alta de Samsung, los Galaxy S26, pero el celular más esperado de esta serie es el S26 Ultra, del cual se han ido filtrando y conociendo algunas de las mieles que ofrecerán a los usuarios, pero, recientemente, los surcoreanos revelaron uno de los aspectos más esperados de este terminal premium: su juego de cámaras, el cual apunta a tumbarse los sensores del iPhone 17 Pro Max.

Cuáles son las novedades de las cámaras del Samsung S26 Ultra

Esto habría sucedido desde la cuenta oficial de TikTok de la marca donde nos muestran sin decirlo las características de la grabación de este celular en condiciones de poca luz y aplicando el zoom, acompañado de palabras como "CLOSER"; "GROOVE" y "GLOW", todo con tres O que vendrían a formar los nuevos diseños de los sensores fotográficos.

En un primer video nos enseña las capacidades del zoom para captar a un perro dentro de un auto a gran distancia, sin perder nitidez, lo que sería una muestra que la marca surcoreana estaría traspasando el zoom de 100x actual.

Un segundo video en la cuenta oficial de TikTok de Samsung nos muestra una grabación de video en condiciones de baja luz en la que notamos a una persona en un entorno de fiesta; sin embargo, el lente estaría captando imágenes con una basta nitidez, pese a la poca luminosidad en este de escena y donde la gran mayoría de teléfonos actuales falla.

Un tercer video expone la posibilidad de convertir videos normales en cintas cinematográficas, posiblemente empleando herramientas de IA. La idea de Samsung es probar que estas tomas nocturnos no son aburridos comparados con los resultados en dichas condicones de otros fabricantes.

Se estima una apertura f/1.4 más amplia del lente principal, lo cual será muy beneficioso para estos fines, prometiendo un 47 por ciento más de luz que la apertura f/1.7 que el Samsung S25 Ultra.

Eso sí, todo apunta que el S26 Ultra mantendrá el sensor principal en los 200 MP, tal y como en S25 Ultra o el S24 Ultra, pero esta vez con una óptica mejorada, así como un ultra gran angular de 50 MP y 2 teleobjetivos con superior rendimiento.

¿Cuándo se lanzará el Samsung S26 Ultra?

De forma oficial, sabemos que el Samsung S26 Ultra saldrá al mercado el 25 de febrero de 2026 en un evento que tendrá lugar en San Francisco, Estados Unidos, pero recién estarán disponibles desde el 11 de marzo.