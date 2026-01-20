1100 soles de DESCUENTO para comprar el iPhone17 Pro Max en Yape: así aprovechas esta PROMOCIÓN exclusiva

En septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, el cual no solo tiene un procesador avanzado, sino también triple cámara de 48MP y una de mejoras en batería, carga y selfie.

Sin embargo, tras algunos meses de ser presentado, el iPhone 17 Pro Max llegó al Perú, México y España, con precios que va desde los 1500 a 2000 dólares, lo que al tipo de cambio supera los 7000 soles.

Pero, hay una buena noticia para todos los usuarios que desean adquirir el nuevo iPhone 17 Pro Max en 2026. Y es que el famoso aplicativo Yape del BCP acaba de lanzar un descuento de 1100 soles por este teléfono premium ¿No lo crees? Aquí te vamos a dejar todos los detalles sobre esta promo de tiempo limitado.

Si ingresas al Yape y buscas la Tienda virtual, verás que Yape ofrece el iPhone 17 Pro Max con un descuento de 1100 soles por este moderno teléfono de Apple. Lo único que debes hacer, es agregarlo al carrito y hacer la compra directamente.

Yape ofrece el iPhone 17 Pro Max con descuento. Foto: captura

Asegurate de haber colocado tu dirección, puesto que el producto se enviará en un plazo de 24 a 48 horas. Lo mejor de todo es que al compra en Yape es 100% segura.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max? Este teléfono llega con una pantalla de 6.9 pulgadas con 120Hz, además del chip Apple Bionic A19 Pro, además de 12GB de RAM, 1TB de memoria y triple cámara de 48MP que graba en 4K a 120fps.