Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala DESCUENTO de S/150 para comprar este Honor con 512GB y cámaras 108MP

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú. Según el BCP ya tiene más de 10 millones de usuarios, quienes ingresan al aplicativo para enviar o recibir dinero de forma inmediata.

Sin embargo, Yape se ha convertido en mucho más que una aplicación de transferencia de dinero. Ahora también en la aplicación puedes cambiar dólares y hasta comprar diferentes productos y/o servicios con grandes promociones y descuentos.

Honor es una de las marcas chinas más importantes del mercado tecnológico y si quieres comprar uno de sus mejores modelos de gama media, este es tu momento, puesto que Yape acaba de lanzar una oferta exclusiva por el Honor X8C.

El Honor X8c es un teléfono de gama media con diseño premium, el cual llega con pantalla 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 685, 8GB de RAM, 256GB de memoria, batería de 5000 mAh y doble cámara con sensor de 108MP.

Precio del Honor X8c en Yape. Foto: captura.

Si quieres comprar este moderno teléfono, solo deberás pagar en Yape el precio de 829 soles, lo que significa un descuento de 150 soles de su precio original.

Para comprar este Honor X8c por Yape, solo debes ingresar al aplicativo, buscar la Tienda Virtual y encontrarás este teléfono con oferta limitada. El precio se debitará de tu saldo disponible y el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de entre 24 a 48 horas.