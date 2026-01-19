0

Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala DESCUENTO de S/150 para comprar este Honor con 512GB y cámaras 108MP

Si estás pensando en comprar un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato. Entonces este Honor X8C es para ti. Lo puedes encontrar con un gran descuento por Yape del BCP.

Daniel Robles
El Honor X8c está con descuento de 150 soles por Yape. Compra el teléfono de gama media en promoción con la App del BCP.
El Honor X8c está con descuento de 150 soles por Yape. Compra el teléfono de gama media en promoción con la App del BCP. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú. Según el BCP ya tiene más de 10 millones de usuarios, quienes ingresan al aplicativo para enviar o recibir dinero de forma inmediata.

Sin embargo, Yape se ha convertido en mucho más que una aplicación de transferencia de dinero. Ahora también en la aplicación puedes cambiar dólares y hasta comprar diferentes productos y/o servicios con grandes promociones y descuentos.

Honor es una de las marcas chinas más importantes del mercado tecnológico y si quieres comprar uno de sus mejores modelos de gama media, este es tu momento, puesto que Yape acaba de lanzar una oferta exclusiva por el Honor X8C.

El Honor X8c es un teléfono de gama media con diseño premium, el cual llega con pantalla 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 685, 8GB de RAM, 256GB de memoria, batería de 5000 mAh y doble cámara con sensor de 108MP.

Honor X8c

Precio del Honor X8c en Yape. Foto: captura.

Si quieres comprar este moderno teléfono, solo deberás pagar en Yape el precio de 829 soles, lo que significa un descuento de 150 soles de su precio original.

Para comprar este Honor X8c por Yape, solo debes ingresar al aplicativo, buscar la Tienda Virtual y encontrarás este teléfono con oferta limitada. El precio se debitará de tu saldo disponible y el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de entre 24 a 48 horas.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

