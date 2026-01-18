¿Un teléfono Xiaomi a mitad de precio? Yape lanza oferta exclusiva para este celular premium con cámara 200MP

Con más de 10 millones de usuarios en Perú, la aplicación Yape del BCP se ha convertido en una del las Apps más utilizadas para transferir y recibir dinero de forma casi inmediata.

Y es que la gran versatilidad del Yape, ha generado que ahora incluso puedas utilizar el Plin del BBVA desde la propia herramienta del BCP. Esta integración ha generado que se amplíen las opciones que ofrece el aplicativo y mucho más ahora que también puedes comprar diferentes productos y/o servicios desde su propia interfaz.

Por si no lo sabes, ahora también puedes comprar computadoras, laptops, tablets, Smart TV y smartphones desde la propia app Yape. Lo mejor de todo es que el BCP ofrece super descuentos para que puedas comprar estos equipos totalmente nuevos. ¿Qué te parece?

¿Piensas renovar tu teléfono para este 2026? Si es así, tu momento ha llegado puesto que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro puede ser tuyo con un descuento de 860 soles, es decir que si bien este moderno celular cuesta 1839 soles, ahora lo puedes comprar por solo 979.

¿Cómo puedo comprar el Xiaomi Redmi Note 14 Pro en Yape y obtener el descuento? Para acceder a la promoción, solo deberás ingresar a tu aplicativo y buscar la Tienda virtual. Finalmente verás las ofertas disponibles y el teléfono de Xiaomi figura con este precio.

El precio del Redmi Note 14 Pro en Yape. Foto: captura

Lo mejor de todo es que si compras el Xiaomi Redmi Note 14 Pro por Yape, el dinero se debitará de tu cuenta y el producto te llegará con un plazo de entre 24 a 48 horas. Totalmente garantizado por el BCP.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro? Su pantalla es de tipo AMOLED con 6.67 pulgadas y 120Hz. Su procesador es el MediaTek Helio G100 Ultra, acompañado de 12B de RAM y 512GB. Lo mejor de todo es su juego de cámaras con lente de 200MP y selfie de 32MP.