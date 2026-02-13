Xiaomi 17 Ultra 2026: cuándo sale y cuál será el precio en Perú y otros países hispanos del celular premium chino

Occidente entero espera con ansias el lanzamiento oficial del Xiaomi 17 Ultra, un celular que, una vez más, promete ser un punto y aparte en un apartado muy solicitado en un tope de gama como es la fotografía, por lo que recientemente algunas filtraciones marcan la pauta que, mas menos, cuánto será el precio de este smartphone premium de la reconocida gigante tecnológica china.

Xiaomi 17 Ultra: precio filtrados para 2026

Todo apunta a que el Xiaomi 17 Ultra será lanzado en esta parte del mundo en el Mobile World Congress (MWC) que tendrá lugar en Barcelona. Es verdad que no hay muchas sorpresas en cuanto a sus prestaciones, porque Xiaomi ya ha dejado ver cuáles son los argumentos de este terminal para competir cara a cara contra Samsung y Apple: rendimiento y fotograffía.

De acuerdo a Mobile21, deslizó que en Europa, el Xiaomi 17 Ultra en su versión base de 16GB de RAM y 512GB de memoria interna tendría un costo en los 1,499 euros; mientras que el Xiaomi 17 base de 12GB de RAM y 512GB de ROM tendrá un costo inicial de 999 euros.

A tener en cuenta que estos costos no son oficiales, pero si que son números similares a los de la generación pasada: es decir al Xiaomi 15. Asimismo, en China existen diversas versiones de este modelo, como una licenciada por Leica, pero se desconoce si alguna de estas arribará a Europa o al mercado latinoamericano, este último de mucho valor para Xiaomi.

Xiaomi 17 Ultra: precio en Perú

Por ende, si hablamos del mercado peruano, uno de los más importantes para la compañía china en la región, teniendo en cuenta los costos en la Unión Europea, podemos tener algunos indicios de cuanto, más menos, costaría el Xiaomi 17 Ultra, rondando los 5000 a 5500 soles, aproximadamente. Esto en su versión inicial.

Xiaomi 17 Ultra: fotografía, la gran apuesta

El Xiaomi 17 Ultra que llegaría a Europa e Hispanoamérica durante el primer trimestre del 2026, nos traerá un lente principal de 50 MP con tamaño de una pulgada. Pero, eso no es todo, pues incluirá un periscopio de 200 MP que dispone de un zoom óptico continuo que va entre los 3X a 4X.

Contaremos con un ultra gran angular de 50 MP, además de un sensor se profundidad, con la cámara frontal que será de 50 MP, así como una potente grabación de video en 8K, teniendo en este último punto la misión de hacer un trabajo que, por lo menos equipare a lo que en este respecto hace el iPhone 17 Pro Max.