Samsung rompe el mercado con nuevo celular 110 dólares con cámara de 420 MP, batería de 7700mAh y software para juegos
Se rumorea en portales asiáticos sobre la salida de un celular disruptivo de la marca surcoreana, pero ¿Qué hay de cierto detrás estas filtraciones?
Se corren rumores sobre un celular de Samsung que es un tremenda bestia, pero a costo que, por lo que ofrece, resultará simbólico. La filtraciones lo mencionan como el Samsung 420MP 5G, un dispositivo muy buscado en Internet, por lo que miles de usuarios se preguntan si llegará en algún momento a esta parte del mundo.
Qué es el Samsung 420MP 5G
De acuerdo a portales de la India o del Reino Unido, el Samsung 420MP 5GB destaca por su brutal cámara fotográfica de 420 MP, pero también con su autonomía descomunal de 7700mAh, pero también con acabados metálicos, así como cristal reforzado, a la vez de una ergonomía que lo hará amigable en las manos, incorporando materiales reciclados en su fabricación para reducir impacto ambiental.
La pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas ocupa casi todo el frontal, pero con bordes muy pequeños, con una potente tasa de refresco de 120 hercios, lo mismo que su resolución capacitada para videos y multimedia, así como compatible con contenido HDR, el formato más idóneo para videojuegos y películas.
No se tiene mayor información sobre su procesador, pero se sabe que el RAM del Samsung 420MP 5G de una memoria de 8GB, por lo menos, generosa, con lo cual el desempeño del smartphone será rápido, sin lags ni reinicios repentinos con tareas exigente.
De concretarse, el Samsung 420 MP 5G será un celular revolucionario en la gama económica. (Foto: mycampusstore.in)
Otro punto atractivo que, dicen, tendrá este celular es su batería, pues contará con una autonomía descomunal de 7700mAh, por lo que lo usarás, sin exagerar, de forma continua e intensa por más de 2 días. Eso sí, si bien no se detallan números, las filtraciones aseguran que la carga rápida lo cargará en tan solo minutos.
En cuanto a las cámaras fotográficas, su sensor principal permitirá captar instantáneas en 420 MP con una calidad de detalle brutal, muy cercano a los resultados de una foto profesional, pero el video no se quedaría atrás con clips con resoluciones altas, junto con estabilización, con la inclusión de grabación en cámara lenta, modo retrato en video.
Cuál es el precio del Samsung 420MP 5G
Lo que muchos medios que han hablado sobre este supuesto terminal de Samsung es que su precio estaría rondando las 9.999 rupias (moneda de la India), por lo que al cambio darían unos US$110 dólares, pero, de ser cierto su anuncio, puede que solo vea la luz en el país asiático.
