Motorola Signature llega a Perú y Latinoamérica: precio oficial y todas las características del primer celular premium de la marca

Finalmente, países como Perú, México y el resto de Latinoamérica ya pueden disfrutar de todas las bondades del Motorola Signature, el celular más premium que la compañía estadounidense ha lanzado en muchísimo tiempo; un terminal que aspira a ser competencia directa con el iPhone 17 Pro Max, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra o el Huawei Pura 80 Ultra. Veremos si está a la altura de estos monstruos tecnológicos.

Motorola Signature: súper delgado, diseño premium y resistente a todo

Para comenzar, debemos mencionar que el Motorola Signature es otra prueba que Motorola logró lo que muchos pensaban una tarea imposible, sobre todo porque no son especialistas en dicha área: fabricar un teléfono super premium ultra delgado que no sacrifica potencia, calidad ni exclusividad.

En ese sentido, nos topamos con un terminal que en su parte más delgada cuenta con un grosor de solo 6,99 mm. Eso sí, y como era esperable, en el área de las cámaras estas medidas se duplican. Cuenta con un cuerpo de aluminio, mientras en la cara posterior nos topamos con acabados de goma que son ideales para un agarre sólido evitando se resbale, pero si sucede, será el momento de actuar del cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

Con un botón de uso exclusivo para IA en el marco superior izquierdo, el Motorola Signature está protegido con la mejor tecnología en ese aspecto, pues su certificación IP68/IP69 nos ayudará a que sea resistente al polvo, pero también podrá sumergirse en agua, así como soportar chorros de agua caliente. pero, no solo eso, pues el MIL-STD-810H hará que aguante calores elevados, fríos extremos bajo cero y fuertes presiones atmosféricas.

Motorola Signature: pantalla top y procesador premium

Al adentrarnos en la pantalla de este dispositivo, nos topamos con un panel AMOLED LTPO con una enormes 6,8 pulgadas acompañado de resolución SperHD (1.5K) de 2780 x 1264 píxeles. Una descomunal tasa de refresco de 165 hercios que, sin embargo, solo funciona en algunos juegos, pero con un brillo brutal que alcanza los 6000 nits que lo hace una verdadera delicia.

El sonido es otro punto muy a favor del Motorola Signature pues suena increíble y potente pese a su delgadez con sus altavoces, destacando la colaboración con Bose. En alto volumen no se oyen chirridos, los bajos suenan impecable, sin vibración excesiva. Es compatible con Dolby Atmos.

Respecto al rendimiento, el Signature de Motorola nos presenta el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 que, de buenas a primeras, en un espacio tan pequeño podría resultar un problema, pero consiguieron que el chip marcha como una locomotora manteniendo estable la temperatura. Mientras que su RAM es de 16GB con LPDDR5X, mientras que memoria interna de 512GB con descargas UFS 4.1.

Motorola Signature: batería enorme en poco espacio

Insistimos, pese al poco espacio disponible, Motorola se la ha ingeniado para incorporar una batería amplia; en este caso una de 5200mAh, superando al Samsung S25 Edge (3900mAh) o el iPhone 17 Air (3149mAh). Es decir, el SIgnature funcionará sin problemas por unos dos días corridos. Pero también dispone de carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W, carga inversas inalámbrica de 10W.

Motorola: Android 16 con capa de personalización propia

En cuanto al software, este modelo premium viene con Android 16, pero, a diferencia de otros Motorola, este trae su propia capa de personalización (que no es pesada), una muy ligera, permitiendo una interesante personalización en el usuario, corriendo bien con Gemini de Google como con Moto AI, la propuesta en inteligencia artificial de la marca. Asimismo, incluye 7 años de actualizaciones, algo que se agradece en un tope de gama.

Motorola Signature: una avance tremendo en sus cámaras con resultados increíbles

Sobre las cámaras, nos topamos con un lente principal Sony Lytia 828 de 50 MP, gran angular de 50 MP con ángulo de visión de 122 grados, telefoto con objetivo periscópico y sensor Sony Lytia 600 de 50 MP con zoom óptico 3X, mientras la frontal es un Sony Lytia 500 de 50 MP; mientras que su video puede grabar en 8K como en 4K.

Motorola Signature: precio en Latinoamérica

El mercado internacional, el Motorola Signature salió con un costo de US$999 dólares internacionalmente, mientras que la marca lanzó este dispositivo en Perú desde los 3999 soles, en tanto que en México a partir de los 29,999 pesos.