Motorola Edge 70 llega a Perú, México y Latinoamérica: características y precios del teléfono ultradelgado con estándar militar

Luego de su lanzamiento en lugares como el continente europeo a inicios de noviembre de 2025, finalmente el asombroso Motorola Edge 70 llega a tierras latinoamericanas con un claro objetivo: ser una de las opciones prioritarias para los usuarios de la gama media en 2026.

Motorola Edge 70, pantalla con materiales premium y gran desempeño

El Motorola Edge 70 que ha llegado a Hispanoamérica es la misma versión con la que cuenta los europeos, no ha pasado lo mismo que sucedió con el Motorola Edge 50 Fusion, por lo que este dispositivo mantiene materiales premium en la parte trasera, bordes de aluminio, pero también sigue la colaboración con Pantone.

Por otro lado, el panel de este celular consta de tecnología POLED de 6,67 pulgadas, a la vez de resolución SuperHD (1.5K) de 2712 x 1220 píxeles, a la vez de una tasa de refresco de 120 hercios, densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), a la de compatible con HDR10+, 4500 nits de brillo máximo, que supera al Samsung S25 Ultra y iPhone 17 Pro Max, pero también un sonido de calidad gracias a la integración a altavoces estéreo duales con Dolby Atmos, todo ello en un grosor mínimo de 5mm que lo hace sumamente delgado.

En cuanto a la resistencia, la pantalla tiene un cristal Corning Gorilla Glass 7i que lo hace anticaídas, certificación IP68/IP69 para aguanta el polvo, sumergirlo en agua, así como chorros de agua caliente hasta los 80 grados; pero también certificado MIL-STD-810H para aguantar calores altísimos, fríos extremos bajo cero, pero también elevadas latitudes climatológicas.

Motorola Edge 70, procesador poderoso y batería de silicio-carbono

Cuando pasamos al rendimiento, nos topamos con que el Motorola Edge 70 viene con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es relativamente nuevo, pero que ha probado ser sumamente competente para aplicaciones demandantes, pero también para videojuegos con gráficos altos, todo sin lags ni reinicios inesperados. Su memoria internar es de 512GB desde el arranque, en tanto que su RAM dispone de 12GB con LPDDR5X.

Su batería es uno de sus puntos más álgidos, ya que viene con 4800mAh que, a primera vista, puede parecer poco en pleno 2026, pero ello cambia cuando nos enteramos que está hecha de silicio-carbono, por lo que su autonomía se ampliará por un día completo. Luego, el Motorola Edge 70 tiene carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W y carga Qi2.

Motorola Edge 70, cámaras con buenos resultados pese a ser ulttradelgado

Su sistema operativo es Android 16 casi puro con poquísimas modificaciones, siendo uno de las experiencias más reales. Incluye Moto AI, pero también consta de una política de actualizaciones de 4 años para el software como para los parches de seguridad.

Sus cámaras fotográficas nos darán resultados óptimos, aunque con sus limitaciones, por lo que el sensor principal es de 50 MP Ultra Pixel, ultra gran angular de 50 MP de 120 grados, sensor de luz 3 en 1, así como frontal de 50 MP Quad Pixe, en tanto que el video alcanza resolución de 4K a 30fps.

Motorola Edge 70, precio del celular ultradelgado en 2026

En la actualidad, el Motorola Edge 70 tiene un precio en el mercado internacional de US$650 dólares, pero con su arribo a nuestra región, en Perú lo venden desde los 2299 soles, mientras que en México está desde los 12,999 pesos.