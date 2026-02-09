El Motorola Edge 60 Fusion es el gama media que todos quieren: pantalla curva POLED, RAM 8GB, fotos de 50MP y altamente resistente

Para nadie es un secreto que Motorola, junto con Samsung, Xiaomi y Honor, es un especialista en fabricar y lanzar celulares de gama media balanceando prestaciones de calidad, funcionamiento muy por encima de lo esperado y precio al alcance de todos y con el Motorola Edge 60 Fusion la marca estadounidense ha no solo mantenido ese estatus, sino que lo ha llevado a otro nivel, potenciando la resistencia, incluyendo inteligencia artificial y con un rendimiento que supera a la generación pasada.

Motorola Edge 60 Fusion, pantalla curva con estilo y resistencia todo terreno

Para iniciar, debemos decir que este bello celular hecho en base a cuero vegano en la parte trasera que la da un toque premium a la mano y elegante a la vista, nos abre las puertas con su pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ de 2712 x 1220 píxeles, tasa de refresco superior con sus 120 hercios, densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), brillo altísimo con sus 4500 nits y anti goles y caídas con cristal Gorilla Glass 7i.

El fabricante ha puesto todas las carnes en el asado en su resistencia, pues el Motorola Edge 60 Fusion presente certificación IP68/IP69 que no solo lo hace capaz de soportar ser sumergido en agua sin problemas, sino que está listo para recibir chorros de agua caliente.

Pero, eso no es todo, pues incluye certificado militar MIL-STD-810H, lo que convierte a este celular en un equipo ideal para aguantar calores elevadísimos, pero también fríos extremos bajo cero y, no contento con esto, es el mejor en condiciones de presiones atmosféricas considerables.

Motorola Edge 60 Fusion, software y procesador de alto rendimiento

Este terminal fue lanzado al mercado con Android 15 casi sin modificaciones, por lo que nos dará la experiencia más puro de Android fuera de los Pixel de Google, así como 4 años de actualizaciones para sistema operativo como para parches de seguridad y con Moto AI incluido de forma nativa, la inteligencia artificial de este fabricante.

El procesador del Motorola Edge 60 Fusion es el MediaTek Dimensity 7300, un chip que se desempeña bien con tareas exigentes y potente para algunos videojuegos, pero sin exagerar. Su RAM es de 8GB LPDDR4X, mientras que la memoria interna va en los 256GB.

Su batería de 5200mAh y carga rápida de 68W no representa un adelanto considerable respecto a su antecesor: el Motorola Edge 50 Fusion. Su fotografía, si bien no es su fuerte, sí nos dará una experiencia convincente si somos usuarios promedio. Tiene la principal con 50MP, gran angular/macro de 12 MP, sensor de luz y frontal de 32 MP.

Motorola Edge 60 Fusion, precio en 2026

En 2026, el Motorola Edge 60 Fusion tiene precio entre los US$300 dólares y US$320 dólares, pero en lugares como Perú cuesta desde los 1199 soles, mientras que en México a partir de los 5,499 pesos.