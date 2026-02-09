¿Vale la pena comprar el Xiaomi 15T? Pantalla AMOLED 1.5K, procesador gama alta, foto Leica y diseño elegante: todo por 500 dólares

Para los amantes de celulares potentes, con rendimiento sobresaliente y con precio altamente accesible, entonces el Xiaomi 15T 5G es una opción que deberías considerar comprar seriamente, dado que este dispositivo nos ha impresionado con su procesador MediaTek que, prácticamente, tiene un funcionamiento de gama alta, pero también un juego de fotos con resultados sobresalientes y, además, con un precio muy atractivo.

Xiaomi 15T, foto cuasi profesionales con increíbles

Este dispositivo, no solo ha sido hecho para darnos un rendimiento sobresaliente, también destaca por sus lentes fotográficos que son unos Leica Summilux, cuya cámara principal es de 50 MP Light Fusion 800, un telefoto de 50MP de 46mm, ultra gran angular de 12 MP y sensor frontal de 32 MP, junto con grabación de video hasta los 4K a 60fps.

Xiaomi 15T, pantalla con resolución asombrosa y procesador de gama alta

Su pantalla deja grandes sensaciones a quienes lo utilizan, pues nos presenta un AMOLED de 6,83 pulgadas como resolución 1.5K, a las vez de amplia fluidez gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo de 3200 nits, protección contra caídas con cristal Gorilla Glass 7i y certificación IP68 para sumergirlo en agua sin problemas a profundidad de 3 metros.

Por otro lado, el MediaTek Dimensity 8400 Ultra (comparable con el Snapdragon 8 Gen 2 del Samsung S23 Ultra), el cual es toda una bestia para correr aplicaciones demandantes y juegos pesados. Eso sí, está compensado con RAM enorme de 12GB LPDDR4X y memoria interna que parte desde 512GB de espacio para almacenamiento.

Xiaomi 15T, batería para todo el día

La batería del Xiaomi 15T tiene un desenvolvimiento bastante óptimo gracias a sus 5500mAh de autonomía, pero también carga rápida de 67W con HyérCharge, por lo que el celular estará listo al 100 por ciento en pocos más de 45 minutos.

Este celular vino salida integrado con HyperOS 3 basado en Android 16, el cual incluye HyperAI, la inteligencia artificial de la marca china, junto con 5 años de actualizaciones para el sistema operativo, pero 6 para los parches de seguridad.

Xiaomi 15T, precio en 2026

En 2026, a 5 meses del lanzamiento del Xiaomi 15T, este celular puede encontrarse entre los US$699 dólares y los US$770 dólares, pero en países como México los venden desde los 13,999 pesos o en Perú a partir de los 1800 soles.