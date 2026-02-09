El Samsung S24 Ultra sigue siendo una gran compra en 2026: bajó de precio, procesador Snapdragon, fotos de 200MP y pantalla AMOLED QHD+

Samsung está a nada de lanzar el nuevo Galaxy S26 Ultra, el buque insignia de la familia S26, pero lo cierto es que los precios de este nuevo terminal estarán por los cielos, por lo que si quieres disfrutar de todo los exclusivo de esta marca, pero con un precio menos agresivo, entonces hoy te recomendamos el Samsung S24 Ultra.

Samsung S24 Ultra, pantalla TOP y procesador asombroso

Pese a ser lanzado hace dos años, en 2024, el Samsung S24 Ultra destaca, incluso en nuestros días, en casi todos sus apartados o está a la par, con muchos dispositivos potentes de nuestros días, por lo que se alza como una opción de compra más que viable.

Para comenzar, debemos decir que este smartphone cuenta con una potente pantalla AMOLED LTPO con resolución QuadHD+, a la ves de 2600 nits de brillo máximo, tasa de refresco más que competente con sus 120 hercios, así como protección anticaídas con el cristal Gorilla Glass Armor y resistencia al agua con IP68.

Si pasamos al procesador, este celular de Samsung nos trae el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el cual pese a tener dos años en el mercado, se mantiene como una opción poderosa para realizar tareas demandantes en aplicaciones pesadas o disfrutar videojuegos con alta demanda gráfica.

Samsung S24 Ultra, software insuperable y fotos de altísima calidad

Otro de los puntos más importantes del Samsung S24 Ultra es su software, pues nos encontramos con el OneUI 6.1 basado en Android 14, pero con una generosa política de actualizaciones de 7 años para sistema operativo y parches de seguridad, es decir que funcionará a toda máquina hasta el 2031, habiendo recibido ya Galaxy AI, la inteligencia artificial de los surcoreanos.

Asimismo, el juego de cámaras de esta marca mantiene gran detalle, nitidez y buen comportamiento en diversas condiciones de luz en nuestros días. Cuenta con lente principal de 200 MP, gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5X, teleobjetivo de 10 MP con teleobjetivo de 3X y frontal de 12 MP, todo compensado con estabilización óptica. En cuanto al video, el Samsung S24 Ultra puede grabar a un máximo de 8K a 30fps, pero los mejores resultados los vas a conseguir en los 4K a 60fps.

Su autonomía hace bien las cosas con su batería de 5000mAh, la cual está compensada con su carga rápida de 45W, pero también con carga inalámbrica de 15W.

Precio del Samsung S24 Ultra en 2023

En 2026, el precio del Samsung S24 Ultra ha bajado, no solo con la presencia del Galaxy S25 Ultra, sino por la inminente llegada del S26 Ultra para las próximas semanas; por ello, su costo ronda los US$500 a US$700 dólares, mientras que en Perú lo encuentras desde los 2900 soles, pero en México a partir de los 12,000 pesos.