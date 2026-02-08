El Motorola G15 de 117 dólares que enamora a todo el mundo: FullHD+, RAM de 16GB y descargas hasta 512GB

Motorola es un especialista en la gama media, pero también en el segmento más económico, línea en la cual destaca con luz propia y entre los usuarios el Motorola G15, un smartphone que a pesar de sus prestaciones modestas, te va a dar una experiencia grata para un uso diario.

Motorola G15: características y especificaciones

Si buscas un celular que te sirva, pero bien, para un uso de día y noche, entonces este smartphone es para ti, pues viene con pantalla IPS de 6,72 con FullHD+ como resolución, así como 1000 nits de brillo máximo, pero sí limitado con su tasa de refresco de 60 hercios.

En el rendimiento, no esperes un funcionamiento como el de un gama media, menos el de un tope de gama, pues este Motorola G15 cuenta con el MediaTek Helio G81 Extreme que será más que suficiente para un usuario base. Tiene RAM de 8GB que puedes ampliar a 16GB gracias a Ram Boost y con almacenamiento de 512GB, algo poco visto en este segmento de precio.

Otro punto a favor es su sistema operativo, pues viene integrado con Android 15, prácticamente limpio. Su batería lo hace bien gracias a sus 5200mAh de autonomía, con 18W de carga rápida. Asimismo, viene con cámara principal de 50 MP con resultados dignos por su costo, pero también un lente frontal de solo 8 MP.

Motorola G15: precio en 2026

En la actualidad, el precio del Motorola G15 ronda los US$117 dólares, en tanto que en Perú desde los 399 soles, mientras que en México lo encuentras desde los 2185 pesos.