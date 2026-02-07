El Motorola Edge 70 Fusion será la verdadera revolución de la gama media: las filtraciones aseguran que será increíble y a buen precio

Este 2026, Motorola prepara todo para lanzar su nueva familia de la gama media, siendo uno de los más esperados el Motorola Edge 70 Fusion el cual, de acuerdo a diversas filtraciones, pinta para ser un terminal que revolucionará su segmento económico.

Colores únicos, materiales con toque premium y pantalla fluida

De acuerdo a YTehcB nos mostró que el Motorola Edge 70 Fusion mantendrá la colaboración con Pantone para contar con colores exclusivos como el Pantone Country Air y Pantone Silhouette, lo que reforzará una estética refinada, pero también le da un toque premium, pero pueden incluirse otros colores como Pantone Blue Surf, Pantone Orient Blue y Pantone Sporting Green.

Asimismo, en la parte trasera el material del cual estará hecho estará conformado por una superficie texturizada basado en telas de nailon y lino, dándole al tacto una sensación muy similar a la tela que lo va a diferenciar, sí o sí, del resto de la competencia que apuesta por diseños brillantes o mate típicos.

En cuanto a la pantalla del Motorola Edge 70 Fusion, este terminal constará de un panel OLED de 6,78 pulgafas, a la vez de añadir una tasa de refresco brutal de 144 hercios, la fluidez está garantizada, por lo que sería la mejor opción para disfrutar de videojuegos sin lags. Pero, no solo eso, pues se afirma que su brillo máximo estaría en los 5200 nits, siendo de los más brillantes en su gama y, aparentemente, incluiría protección contra caídas Gorilla Glass 7i.

Procesador competente para tareas extremas y super batería para dos días

En cuanto al rendimiento, esta línea de equipos, siempre de los más buscados por los fans de Motorola en la gama media, dispondrá del Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, el cual incluirá una poderosa RAM de 12GB, por que este dispositivo estará capacitado, y de sobra, para realizar tareas pesadas.

En cuanto a su autonomía, el Motorola Edge 70 Fusion se muestra más que generoso con los usuarios, sobre todo con aquellos que suelen usar sus smartphones por interminables jornadas, ya que traería una batería de 7000mAh, eso quiere decir que podrás usarlo sin parar por dos días completos, pero acompañado con una carga rápida de 68W que no está nada mal.

Cámaras buenas, pero sin novedades y software con muchas actualizaciones

En cuanto al apartado de las cámaras, nos parece que aquí es donde menos sorpresas habrán, pero eso no quiere decir que su comportamiento sea negativo, todo lo contrario, cumple y con creces para usuarios que toman fotos de forma regular, no profesional, con un lente principal de 50 MP y selfie de 32 MP.

Finalmente, el sistema operativo del Motorola Edge 70 Fusion, como ya es de esperar, será Android 16 puro, casi sin modificaciones, y promete actualizaciones de largo plazo, esto último sería un golazo ya que una amplia política de actualizaciones es una exigencia que los especialistas como clientes de la marca estadounidenses demandan desde hace mucho tiempo.