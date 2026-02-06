¿Por qué todos buscan el Xiaomi 16 Pro Max en 2026? Esto es lo que sabemos sobre su existencia

La marca china Xiaomi está decidida a hacerle la pelea con todo al tope de gama de Apple y Samsung, dando pasos agigantados con el innovador Xiaomi 17 Pro Max y con el anunciado Xiaomi 17 Ultra. Sin embargo, en Internet como en redes sociales, muchos usuarios quieren saber sobre el Xiaomi 16 Pro Max.

Qué sabemos de la existencia o lanzamiento del Xiaomi 16 Pro Max

Sin embargo, tentemos que decir que este celular, el Xiaomi 16 Pro Max, al menos de momento, no verá la luz nunca, ya que el fabricante asiático quiso pasar a la nomenclatura Xiaomi 17 (saltándose la 16, que es la que correspondía) para ser competidor del iPhone 17 Pro Max.

De hecho, la que debía ser la familia Xiaomi 16, terminó siendo en septiembre de 2025 el Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, y viene en camino el Xiaomi 17 Ultra.

Por ello, es importante que sepas que el Xiaomi 16 Pro Max nunca será lanzado. En su reemplazo, el Xiaomi 17 Pro Max es el buque insignia de la marca china que, pese a lo extraordinario de su tecnología, no ha llegado a muchos países, al punto que para países latinoamericanos como Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros, se prevé que arribará esta familia de tope de gama para septiembre o finales de 2026.

Xiaomi 17 Pro Max: el teléfono más innovador de los últimos años

En ese sentido, aclarada la confusión, hablemos de forma general el Xiaomi 17 Pro Max, el celular que sustituyó al Xiaomi 16 Pro Max, pues estamos ante uno de los celulares más innovadores de los últimos años, principalmente por su doble pantalla, donde de la principal es un OLED de 6,9 pulgadas, mientras que la secundaria es un OLED de 2,8 pulgadas.

En cuanto al rendimiento, nos encontramos con el poderoso chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5; en tanto que su batería es, decir robusta nos queda corto, es abismal con su autonomía de 7500mAh, además de incluir cargador de 100W de carga rápida.

Su apartado fotográfico es una completa pasada con su triple cámara trasera con 50 MP con sensores de LECIA, en tanto que el lente selfie es generoso con sus 50 MP: