¿Vale la pena comprar el iPhone 16 Pro Max en 2026? Acabados premium, panel OLED, procesador PRO, video 4k/120fps
Este potente celular destaca del resto por su pantalla premium, procesador que lo resiste todo, también un sistema de cámaras impresionante con video profesional.
Pese a la salida del iPhone 17 Pro Max, millones de usuarios en todo el mundo buscan terminales de Apple de generaciones pasadas, porque la actual generación puede resultar excesivamente caros para la mayoría. Por ello, hoy hablaremos del iPhone 16 Pro Max, un celular que mantiene el diseño clásico, pero recoge y potencia lo mejor de sus antecesores.
PUEDES VER: ¿Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en 2026? Procesador A19 Pro, pantalla OLED y de las mejores baterías del mundo
iPhone 16 Pro Max: características y especificaciones
Este Apple tope de gama cuenta con pantalla OLED de 6,9 pulgadas, a la vez de una mucha rapidez en el desplazamiento gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de protección anticaídas gracias al cristal Ceramic Shield de 2° generación.
Cuando pasamos al rendimiento, nos topamos con el procesador Apple A18 Pro que, pese a ser superado por el A19 Pro, se mantiene como uno de los mejores para correr aplicaciones super pesadas, pero también videojuegos con demanda gráfico elevadísima. Su RAM es de 8GB, pero tiene ROM en 3 versiones: de 256GB, de 512GB y de 1TB.
En cuanto al software, el iPhone 16 Pro Max incluye el iOS 18, pero ya ha recibido el iOS 26.4 y recibirá iOS 27 gracias a sus actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad por 7 años. Vale recalcar que este celular salió con Apple Intelligence de forma nativa.
La fotografía de este dispositivo cuenta con tres lentes, una cámara principal de 48 MP, ultra angular de 48 MP, teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico 5X, así como frontal de 12 MP y grabación de video suculenta como insuperable que llega a los 4K a 120fps.
La batería del iPhone 16 Pro max es de 4685mAh, capaz reproducir video hasta 33 horas, streaming de video hasta las 29 horas, reproducción de audio hasta las 105 horas, contando con carga rápida y carga inalámbrica MagSafe.
