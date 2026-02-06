¿Por qué el iPhone 17 base es la mejor opción para iniciarte en Apple? No extrañarás el modelo 17 Pro

Si bien es cierto que la estrella de la más reciente familia de celulares de Apple es el iPhone 17 Pro Max, lo cierto que una verdadera joyita es el iPhone 17, el hermano menor de esta serie, pero que es extremadamente potente, sobre todo porque ha sabido mejorar todo lo pendiente.

El iPhone 17 es el mejor celular de Apple en muchos años

Para comenzar, la primera gran noticia sobre el iPhone 17 base, pues si bien mantiene su pantalla OLED de 6,3 pulgadas y resolución de 2622 x 1206 píxeles, lo principal en este apartado es que su tasa de refresco, al fin es de 120 hercios, que permiten una desplazamiento fluido por el terminal.

En cuanto a su procesador, el hermano menor de esta familia de celulares de Apple cuenta con el chip Apple A19, el cual nos dará un rendimiento envidiable que nos permitirá utilizar aplicaciones demandantes, lo mismo que para juegos con gráficos altos.

El iPhone 17 no decepciona para nada en el apartado fotográfico, dado que nos presente doble cámara en la parte trasera, con la principal de 48 MP con estabilización óptica, la misma que se desempeña increíblemente en condiciones de luz y poca luz. Tiene un ultra gran angular de 48 MP y lente selfie de 18 MP.

La batería de este celular ha mejorado respecto a su antecesor, pero no es un cambio radical, ya que su autonomía es de 3692mAh, además de estar acompañado cagara rápida, carga inalámbrica MagSafe.

Su sistema operativo, el iOS 26, sigue siendo uno de los mejores en la actualidad, el único que le hace pelea es OneUI de Samsung, a la vez de la inclusión de botón de acción, Face ID, control de cámara.

Cuánto cuesta el iPhone 17 base

En la actualidad el precio del iPhone en el mercado internacional se enmarca en los US$799 dólares, mientras que en países como Perú, el costo de esta teléfono de alta gama esta rondando en los 3479 soles.