El iPhone 17 Pro Max es el mejor del mundo por 3 razones: grabación de video, pantalla top y sistema operativo, ¿Cuál es su precio en 2026?

Luego de muchos años de ser criticadas por presentar, prácticamente, nulas novedades, Apple se puso nuevamente en el podio de los más alto del tope de gama con el iPhone 17 Pro Max, el cual ha convencido a todo aquél que lo prueba, manteniendo lo positivo y mejorando que lo que debía ser superado.

iPhone 17 Pro Max: pantalla insuperable y procesador de altísima calidad

El terminal más premium de Apple nos abre las puertas con su pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 píxeles, así como 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco que alcanza los 120 hercios, pero también un brillo máximo mejorado respecto a generaciones anteriores con sus 3000 nits.

No menos importante es que el dispositivo tiene certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua, lo puedes sumergir sin temor a que se malogre. Asimismo, el panel tiene protección anticaídas: en la parte trasera Ceramic Shield, en tanto que en la frontal con Ceramic Shield 2.

Por otro lado, el rendimiento de este teléfono es soberbio gracias al notable funcionamiento del chip Apple A19 Pro que, es uno de los mejores en nuestros días, corriendo sin espabilarse aplicaciones extremadamente pesadas, pero también con videojuegos a tope en cuanto a gráficos se refiere. Sobre el almacenamiento, este se compensa bien con el procesador, ya que su RAM es de 12GB, en tanto que la ROM de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB.

iPhone 17 Pro Max: sigue siendo el mejor grabando video

La fotografía del iPhone 17 Pro Max es soberbia, mantiene su triple cámara trasera, pero con un lente principal de 48 MP con apertura de f/1.8, gran angular de 48 MP con apertura f/2.2, telefoto de 48 MP con zoom óptico 4X y frontal de 18 MP con apertura f/1.9,

La grabación de video se mantiene como uno de los puntos más fuertes de este teléfono ya que graba en 4K a 120fps. Eso sí, la marca estadounidense se niega a incorporar formatos en 8K, algo que lo vienen pidiendo los fans y especialistas desde hace varias generaciones.

iPhone 17 Pro Max: iOS 26, su mejor atractivo

Sin duda alguna, iOS es un diferencial, el punto que, en no pocos casos define la compra de un iPhone y en el 17 Pro Max esto no es la excepción, ya que iOS 26, una vez, ratifica su posición como uno de los mejores sistemas operativos del momento, solo con OneUI de Samsung que se le acerca. Apple Intelligence ha mejorado, pero sí esta un paso atrás de Galaxy AI. Eso sí, su política de actualizaciones de 7 años para software y parches de seguridad es sumamente generosa.

La batería del iPhone 17 Pro Max ha dado saltos importante porque al contar con 5088mAh se convierte en el primer celular Apple en superar la barrera de los 5000mAh en autonomía, llegando al día completo con un uso continuo. Mientras que su carga rápida con cable es de 40W, en tanto que la carga MagSafe y Qi2 es de 25W.

iPhone 17 Pro Max: cuál es su precio en 2026

Este 2026, el iPhone 17 Pro Max no ha experimentado una baja de precio considerable, por lo que puedes encontrarlo desde los US$1,199 dólares en los mercados internacionales, pero en países como México desde los 30,999 pesos o en Perú a partir de los 5,269 soles.