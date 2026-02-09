Lo apuestan todo al iPhone 17e, el celular a bajo costo de Apple para 2026, ¿cuándo sale, cuáles serán sus características y precio?

En 2025, Apple lanzó al mercado el iPhone 16e, un dispositivo de prestaciones muy recortadas, pero con lo esencial de la experiencia que brinda esta marca; por ello, la compañía estadounidense apunta este 2026 a la salida de iPhone 17e que apunta a repetir esta fórmula, pero con un precio mucho más reducido del que será su antecesor.

Qué sabemos del iPhone 17e

De acuerdo a Mark Gurman de Bloomberg, los estadounidenses estarían a poco de hacer el anuncio, por el 19 de febrero, con potencial fecha de venta para el 27 del mismo mes en los Estados Unidos, y estaría dirigido a usuarios que quieren ahorra dinero, pero deseosos de hacer con un celular iPhone., incidiendo que su mayor cambio será la inclusión del chip A19, el mismo procesador del iPhone 17 base.

Si bien una razón de demanda y molestia fue la no inclusión de carga inalámbrica, el iPhone 17e sí incorporará carga MagSafe (de 25W, aparentemente), un distintivo ya indivisible de la marca en este tiempo, por lo que será un punto a agradecer.

Así luciría el iPhone 17e, según filtraciones. (Foto: Weibo)

Sin embargo, Bloomberg detalla que podría no incluir Dynamic Island, pero otros apuntan a que hay muchas chances a que sea incluido a su terminal más económico; del mismo modo, no tenemos clara la información la capacidad de almacenamiento, por lo que no sabemos si se mantendrá en los 128GB inicial del 16e o aumentará, pero todo indica que su RAM sería de 8GB.

Cuál será el precio en dólares del iPhone 17e

Asimismo, los expertos consideran que el iPhone 17e tiene todo para ser un éxito de ventas, en buena medida, porque otros modelos, como el Google Pixel 10a no va a presentar cambios significativas, lo cual se va a condensar con su precio, el cual, según muchos filtradores, alcanzará los US$599 dólares, siendo más barato que el 16e en su día de salida.

Este es un buen momento para Apple, dado que las ventas de los iPhone han aumentado de forma considerable en mercados de altísimo valor para compañía estadounidense como es el caso de China, pero también en la India como en otros lugares ubicados en Asia.