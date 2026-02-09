- Hoy:
¿Merece la pena el Huawei Pura 80 sin Google Play? Pantalla premium, cámaras de alta calidad y aplicaciones de Google instaladas
Huawei, poco a poco, se convierte en una opción viable en occidente luego de las sanciones de EE. UU. desde 2020. Ahora instalar apps de Google es muchísimo más sencillo.
Huawei no se da por vencida. La compañía china está convencida de que, tarde o temprano, la marca tecnológica recobrará el mercado en occidente en cuanto a smartphones se refiere y el tiempo parece darles la razón, pues sus celulares llaman nuevamente la atención de los usuarios, entre otras cosas, porque ya no es difícil acceder a los servicios de Google en estos teléfonos inteligentes y el Huawei Pura 80 4G base es la mejor muestra de ello.
Huawei Pura 80, pantalla de altísima calidad y procesador competente
El Huawei Pura 80 4G nos abre las pues con un peso de 211 gramos, con una pantalla OLED LTPO muy de lujo de 6,6 pulgadas con 1256 x 2760 píxeles como resolución, tasa de refresco de 120 hercios, 459 (ppp) como densidad de píxeles por pulgada, 2800 nits de brillo máximo, compatible con contenido HDR Vivid.
No menos importante es que el Huawei Pura 80 cuenta con protección anticaídas gracias al cristal propio llamado Kunlun Glass 2.
Su procesador es de fabricación propia, el chip Kirin 9010S, uno que corre muy bien con tareas exigentes y videojuegos pesados, pero que sí está un tanto atrás de otros nombres en el mismo segmento como Snapdragon o MediaTek. Su RAM es de 12GB y el ROM de 256GB, de 512GB y de 1TB.
Huawei Pura 80, cámaras de lo mejor del 2026
Sus cámaras mantiene una altísima calidad, pese a no estar a la par del modelo Ultra, igualmente, sus resultados serán de lo mejor de este año. Su lente principal es 50 MP, el ultra gran angular de 13 MP, telefoto de 12 MP, frontal de 13 MP; mientras que la grabación de video llega a un máximo de 4K a 60fps.
Huawei Pura 80, batería más de un día y mucha carga rápida
La batería del Huawei Pura 80 base consta de unos 5170mAh de autonomía, por lo que te rendirá por un día y medio, así como carga rápida de 66W, carga inalámbrica de 50W y carga reversible de 7.5W. El sistema operativo de este celular es EMUI 15 basado en Android 12, con una política de actualizaciones hasta los 5 años.
