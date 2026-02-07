¿Qué tiene de bueno el Huawei Pura 80 Ultra para comprar en 2026? El celular con procesador brutal y fotos profesionales

Hasta hace 6 años, Huawei era una de las marcas líderes del mercado de celulares, pero las sanciones de Estados Unidos mermaron su cuota en este rubro tecnológico; sin embargo, iniciando el 2026, el gigante chino, poco a poco, retoma la presencia de este fabricante en el mundo apostando por una gama media impecable, pero sobre todo, con terminales premium que, en no pocos casos, son ampliamente mejores que los iPhone, los tope de gama de Samsung y Xiaomi, siendo el mejor ejemplo el asombroso Huawei Pura 80 Ultra.

El Huawei Pura 80 Ultra tiene la mejor cámara del mundo

Ha pasado mucho desde que el Xiaomi 15 Ultra era el rey de las cámaras fotográficas en teléfonos celulares y hoy, al menos hasta la salida del Xiaomi 17 Ultra, es el Huawei Pura 80 Ultra el monarca en este apartado, representando una verdadera renovación generacional, principalmente al ser el primer en integrar un sistema de doble teleobjetivo intercambiable.

En ese sentido, nos topamos con una cámara principal de 50 MP, telefoto de 50 MP con zoom óptico de 3,7x, telefoto de 12,5 MP con zoom óptico de 9,4x, gran angular de 40 MP, Ultra Chrome de 1,5 MP y selfie de 13 MP, todos con estabilización óptica.

Diseño y pantalla pensados para usuarios exigentes

El Huawei Pura 80 Ultra tiene un diseño elegante que patenta su calidad como terminal premium, con marco de aluminio con bordes ligeramente redondeados, con un cristal en la parte trasera con efecto esmaltados y disponible en colores Prestige Gold (dorado) y Golden Black (negro).

Por su parte, la pantalla de este dispositivo es un calco de su antecesor que ya lo hacía de forma cuasi perfecta con tecnología OLED LTPO de 6,8 pulgadas con resolución 2848 x 1276 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios con mucha fluida en el desplazamiento por el terminal, a la vez de 3000 nits de brillo máximo y resistencia contra golpes, caídas con KunlunGlass de segunda generación, el cual da altísima durabilidad, como protección extrema contra caídas y arañazos.

Procesador Kirin hecho por Huawei y funcional para el día a día y tareas exigentes

En cuanto al rendimiento, Huawei sigue apostando y dando saltos enormes con sus chips propios; en este caso el Kirin 9020 de 7 nanómetros que, en el papel estaría detrás del Snapdragon Elite 8 Gen 5 y el MediaTek Dimensity 9500, pero lo real es que permite que el celular vaya con mucha soltura, además de 16GB de RAM y almacenamiento interno de arranque de 512GB.

Por ello, está garantizado de que no experimentarás calentamiento con uso tan prolongando como exigente. Eso sí, no viene con 5G pero, y sobre todo en Latinoamérica, esta tecnología no está del todo masificada respecto al 4G y las diferencias, salvo casos muy puntuales, no es algo de consideración mayor.

Batería cumplidora y software con más facilidad para utilizar servicios de Google

En cuanto a la autonomía, este terminal chino trae batería de 5170mAh que, no está mal, pero se esperaba mucho más de un smartphone premium, pero mejores sensaciones deja su carga rápida de 100W con Huawei SuperCharge y demostrando de que estará listo al 100% en unos 40 minutos. Cuenta también con carga inalámbrica de 80W, pero con la posibilidad de carga inversa de 20W.

En cuanto al sistema operativo, el Huawei Pura 80 Ultra incluye EMUI 15 (aunque basado en Android 12). Sin embargo, en este apartado, la pregunta que todos se hacen es si en pleno 2026 ya podemos utilizar los servicios de Google, y en nuestros días existe microG que nos permite usar a estas aplicaciones, aunque no de forma oficial, por lo que puedes acceder a apps como Gmail, YouTube, Uber, Maps, entre otras.