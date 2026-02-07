El Xiaomi 17 Ultra es una bestia de celular: cuándo sale y cuál será su precio en Perú, México y Latinoamérica

En el último periodo del 2025, Xiaomi no se contentó con el asombroso Xiaomi 17 Pro Max, sino que también lanzó al mundo de la tecnología el Xiaomi 17 Ultra, un celular asombroso que sigue la línea a lo que ya nos tiene acostumbrados el fabricante chino, destacando por sus brutales cámaras y rendimiento que derrota a muchos, teniendo todas las credenciales para uno de los celulares más poderosos de este 2026, pero falta su arribo a los mercados del resto del mundo fuera de China.

Cuánto costará la versión global del Xiaomi 17 Ultra

El precio del Xiaomi 17 Ultra no será nada barato, de hecho, todo pinta que será mucho más costoso que el Xiaomi 17 Pro Max, ya que la marca considera que su terminal premium tendrá en el resto del mundo un costo de salida de US$1,499 dólares que, al cambio, serían unos, 5,026 soles peruanos o unos 25,878 pesos mexicanos.

Cuándo llegara a Perú, México y Latinoamérica el Xiaomi 17 Ultra

No hay fecha de lanzamiento de la versión global del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, pero filtradores ha revelado que esta podría tener lugar en el MWC de Barcelona, España, para los días 2 al 5 de marzo de 2026.

Por ello, es muy probable que durante esas mismas fechas, estos terminales Xiaomi de tope de gama también sean lanzados de forma oficial en países como México, Perú y el resto de Latinoamérica o, por el contario, un par de semanas después del evento en la ciudad española.

Diferencias entre edición china y la versión global del Xiaomi 17 Ultra

Por ello hay mucha expectativa en lo que será la versión global del Xiaomi 17 Ultra; sin embargo, de acuerdo a filtraciones aseguran que esta edición para el resto del mundo podría llegar con RAM de 16GB, así como almacenamiento interno base desde los 512GB.

De acuerdo al filtrador Arsene Lupin, alguien muy confiable, acudió a su cuenta de X, reveló que habrá cambios no menores, pues mientras en la versión china la batería es de 6800mAh, la edición global de la autonomía se vería reducida a los 6000mAh, puede no parecer mucho, pero esos 800mAh de diferencia se verá reflejado en usuarios que, literalmente, exprimen el dispositivo durante todo el día.

De acuerdo a mdzol.com, este cambio no es antojadizo ni caprichoso, pues el recorte respondería, principalmente, con las diversas leyes de transporte y seguridad, por ejemplo, de la Unión Europea.

Eso sí, nuevamente, el modelo Ultra de Xiaomi promete ser un portento en el aspecto de la fotografía, tal como sus hermanos de generaciones pasadas, pues su sensor sería el más grande visto hasta ahora en un teléfono móvil, con zoom óptico que permite acercare la imagen sin perder calidad ni pixeleado.

No menores es que en occidente como en el resto del mundo el Xiaomi 17 Ultra solo saldrá en tres colores: blanco, negro y verde, pero nos perderemos el morado claro reservado para la edición china.