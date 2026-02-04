¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro que graba en 4K a 120fps, procesador MediaTek 9400+ y batería para dos días?

En septiembre de 2025, salió para deleite de millones de personas el espectacular Xiaomi 15T Pro, el cual cuenta con uno de los procesadores más poderosos en su rango de precio, por lo que se mantiene como el rey de la gama alta "económico", inclusive este 2026.

Por qué vale la pena comprar el Xiaomi 15T Pro

Lo primero que nos ha sorprendido es su brutal rendimiento, el cual se nota gracias a su procesador MediaTek Dimensity 9400+, el cual nos brinda mucha potencia, a la vez de eficiencia energética, así como mucha velocidad con sus 12GB de RAM, lo cual es propicio para aplicaciones pesadas, juegos demandantes a nivel gráfico, pero también para editar fotos y videos.

Su batería es otros de sus grandes puntos a favor pues nos presentar una potencia de 5500mAh, por lo que te permitirá usar este celular por un día entero y un poco más. Pero cuando te quedes energía, entonces puedes recurrir a la carga rápida de 90W para que el celular esté listo al 100 por ciento en un par de minutos. También viene con carga inalámbrica de 50W.

En cuanto a su panel táctil, el Xiaomi 15T Pro, ya que nos topamos con un AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, así como una notable tasa de refresco de 144 hercios, por lo que tu desplazamiento por la pantalla será muy fluido, pero también es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, pero también con un brillo asombroso de 3200 nits para usarlo en exteriores sin problemas.

El apartado fotográfico de este celular es uno de sus grandes puntos a favor ya que mantiene la colaboración con LEICA, sobre todo con su lente principal Light Fusion 900 de 50 MP, estabilización óptica, que se desenvuelve bien en cualquier situación con o sin luz.

El teleobjetivo Leica con zoom óptico 5X, con zoom digital de 100X, ultra gran angular de 12MP ideal para paisajes, fotografías, todo ello apoyado con inteligencia que nos dará imágenes files a las escenas reales.

Cuál es el precio del Xiaomi 15T Pro e 2026

En la actualidad, el Xiaomi 15T Pro tiene un costo con descuente en el mercado internacional, ya que se puede encontrar este celular desde los US$666 dólares, en su versión de 512GB de almacenamiento.