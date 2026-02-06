¿El Honor Magic 8 Lite es el más resistente del mundo? Muy delgado, batería infinita de 7500mAh y pantalla enorme por poco dinero

Nos queda claro que este 2026 Honor se ha consolidado como una de las opciones más serias en la gama media, por lo que a finales de enero pasado, la marca china lanzó al mundo el asombros Honor Magic Lite 8, un celular que destaca por su delgadez, pero también por una batería descomunal, solo comparable con el Xiaomi 17 Pro Max que supera los US$1,000 dólares y, tal como lo hicieron sus antecesores, mantiene su estatus como un smartphone ultra resistente.

El Honor Magic 8 Lite ratifica a la marca china como la más resistente del planeta

Lo primero que nos llama la atención de este terminal asiático es su pantalla, la cual tiene tecnología AMOLED de 6,79 pulgadas con resolución de 2640 x 1200 píxeles, así como un brillo sin igual gracias a sus 6000 nits de pico, sin dejar de lado sus 120 hercios de refresco que te dará mucha fluiidez.

La batería se ha convertido en un distintivo de esta familia por su amplio volumen, y este caso no ha sido la excepción debido a su autonomía descomunal de 7500mAh, pero con una carga rápida de 66W que permitirá tener listo el equipo en poco minutos.

Su punto fuerte es su resistencia uno de sus puntos más fuertes, dado que tiene certificación IP69K ¿Qué quiere decir esto? que tiene IP68 + IP69, que son los más altos estándares de la industria.

No menor es que nos encontramos con un diseño contra caídas, con una capa de amortiguación que es extremadamente funcional para absorber los impactos más fuerte que, inclusive, los celulares de US$1,500 dólares.

Como también es habitual, su fotografía no es su punto fuerte, pero nos dará buenos resultado con un lente principal grande de 108 MP, gran angular de 5MP y selfie de 16 MP.

Dejamos su procesador para el último porque creemos que Honor no aprendió y le colocó al Honor Magic 8 Lite un procesador que se siente ya antiguo en nuestros días: el Snapdragon 6 Gen 4 que, sin embargo, nos será suficiente para un desempeño promedio si eres un usuario causal de celulares. SU RAM es de 8GB, lo cual se agradece, así como su ROM de 256GB y 512GB.

En la actualidad, el Honor Magic 8 Lite lo encuentras a unos 8499 pesos mexicanos, mientras que en latitudes como la del Perú ronda los 1500 soles.