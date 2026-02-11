- Hoy:
Huawei Mate 80 Pro Max: cuándo sale en Perú y México, cuál es su precio y qué características tiene el gama alta chino
La familia MATE de Huawei regresa por todo lo alto con un terminal con cámaras brutales, con mucha batería, pantalla top, RAM inmenso y precio digno del tope de gama.
Huawei, el gigante tecnológico de China, no se rinde en sus esfuerzos por retomar presencia en el mercado occidental y en noviembre pasado lanzó en el país asiático el fabuloso Huawei Mate 80 Pro Max, el cual mantiene elevadísimos estándares de calidad, destacando por sobre todo por su cámara que tiene algo que el resto no: doble periscopio.
Huawei Mate 80 Pro Max, pantalla brutal anticaídas
La marca china renace su familia MATE con este dispositivo que contiene una pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas contando con 239 gramos, con resolución de 2848 x 1320 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco, 455 de densidad de píxeles por pulgada (ppi), contando con HDR Vivid, así como estar protegido contra caídas con el cristal Kunlun Glass 2.
Huawei Mate 80 Pro Max, procesador propio que sigue evolucionando
El procesador del Huawei Mate 80 Pro Max será el Kirin 9030 Pro que, al menos en el papel, estaría por encima del Apple A18, pero no supera al Snapdragon 8 Gen 3. Asimismo, tiene una RAM voluminosa de 16GB, pero con un ROM de 512GB y 1TB, almacenamiento digno de un tope de gama.
Huawei Mate 80 Pro Max, cámaras que no tiene comparación
En cuanto al apartado de las cámaras, consta de cuatro sensores, destacando telefoto dual de 50 MP cada uno con zoom óptico 4X y 6,2X, con parámetro de zoom de 12,4X, zoom digital de 100X, por lo que la calidad será prácticamente perfecta en cualquier condición de luz; la principal de 50 MP con apertura variable, ultra gran angular de 40 MP y frontal de 13 MP gran angular y sensores 3D con 2X más reconocimiento facial. Mientras que la grabación de video se queda corta en el tope de gama con tan solo 4K a 60fps sin 8K.
Huawei Mate 80 Pro Max, batería con la mejor carga inalámbrica del mundo
En cuanto a la autonomía, el Huawei Mate 80 Pro Max cuenta con 6000mAh de batería, es decir, potencia de uso continuo para más de un día, incluyendo carga rápida brutal de 100W, así como carga inalámbrica de 80W, en esta última la marca china saca ventaja a sus competidores, también posee carga reversible con 18W con cable e inalámbrica con 20W.
HarmonyOS 6.0 (en occidente podría llegar bajo el nombre de EMUI) es el sistema operativo, el mismo que tendrá una política de actualizaciones de unos 5 años para el software, pero también para los parches de seguridad.
Huawei Mate 80 Pro Max, precio en dólares para 2026
En cuanto a los costos, el Huawei Mate 80 Pro Max que salió al mercado chino en noviembre de 2025, fue lanzado al mercado con un precio de 7999 yuanes (moneda oficial en China), por lo que al cambio rondaría entre los US$1,100 dólares hasta los US$1,600 dólares en su versión de 1TB.
Huawei Mate 80 Pro Max, cuándo llega a Perú y México
Sobre su llegada a mercados como el peruano o mexicano, hay que tener en cuenta los antecedentes de lanzamiento de Huawei en los países latinoamericanos. Por ejemplo, el Pura 80 Ultra llegó al país andino muy después de su lanzamiento en su tierra natal, por lo que el Mate 80 Pro Max podría seguir este mismo patrón y salir, posiblemente, en algún momento del primer trimestre del 2026.
