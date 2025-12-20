Este Samsung BARATO no solo tiene cámaras 4K y procesador Snapdragon: incluye funciones con IA más carga veloz

Samsung es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y en solo alguno meses lanzará el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono con el chip más avanzado y cámaras de alta definición.

Sin embargo, la firma coreana también tiene en su catálogo algunos de los equipos más económicos y potentes. Este es el caso del Galaxy A36, un celular que fue presentado este 2025 y que se ha convertido en la mejor propuesta, puesto que no solo integra un chip Snapdragon, sino también cámaras con calidad 4K y batería con carga veloz. ¿Quieres conocer más de este gama media TOP? Aquí los detalles.

Galaxy A36 de Samsung: ficha técnica completa

Para empezar debes saber que este Galaxy A36 de Samsung pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

Si hablamos de potencia, el Galaxy A36 de Samsung es uno de los pocos teléfonos que llega con Snapdragon 6 Gen 3, en lugar de un Exynos. Además, el equipo llega con 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una poderosa batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy A36 de Samsung. Foto: Samsung

Por si fuera poco, el Galaxy A36 de Samsung llega con cámaras con resolución 4K: lente de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar imágenes en alta definición tanto de día como de noche, sino que posee funciones con IA para editar imágenes.

¿Qué precio tiene el Galaxy A36 de Samsung? Podrás comprar este teléfono por 959 soles o 284 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de als mejores opciones tanto en calidad y precio.