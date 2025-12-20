0
EN VIVO
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Este Samsung BARATO no solo tiene cámaras 4K y procesador Snapdragon: incluye funciones con IA más carga veloz

El Galaxy A36 cuesta 900 soles y tiene un juego de cámaras de alta definición, chip Snapdragon 6 Gen 3, además de una pantalla super fluida. Es el gama media más completo.

Daniel Robles
El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los teléfonos de gama media más completos y baratos del 2025.
El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los teléfonos de gama media más completos y baratos del 2025. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Samsung es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y en solo alguno meses lanzará el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono con el chip más avanzado y cámaras de alta definición.

Sin embargo, la firma coreana también tiene en su catálogo algunos de los equipos más económicos y potentes. Este es el caso del Galaxy A36, un celular que fue presentado este 2025 y que se ha convertido en la mejor propuesta, puesto que no solo integra un chip Snapdragon, sino también cámaras con calidad 4K y batería con carga veloz. ¿Quieres conocer más de este gama media TOP? Aquí los detalles.

El Galaxy S23 Ultra es uno de los mejores teléfonos que Samsung ha diseñado y su precio ha bajado en más del 50%.

PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

Galaxy A36 de Samsung: ficha técnica completa

Para empezar debes saber que este Galaxy A36 de Samsung pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, resolución FHD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

Si hablamos de potencia, el Galaxy A36 de Samsung es uno de los pocos teléfonos que llega con Snapdragon 6 Gen 3, en lugar de un Exynos. Además, el equipo llega con 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una poderosa batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Galaxy A36 de Samsung

Este es el Galaxy A36 de Samsung. Foto: Samsung

Por si fuera poco, el Galaxy A36 de Samsung llega con cámaras con resolución 4K: lente de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar imágenes en alta definición tanto de día como de noche, sino que posee funciones con IA para editar imágenes.

¿Qué precio tiene el Galaxy A36 de Samsung? Podrás comprar este teléfono por 959 soles o 284 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de als mejores opciones tanto en calidad y precio.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Es el primer Motorola de 'mezclilla' y el teléfono más TOP que humilla al iPhone 17 Pro con su potencia y cámaras 8K

  2. Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

  3. [IDEOGRAM IA] Descargar nombres en 3D que empiecen con letras A, B, C, D y E

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano