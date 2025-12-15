Los 3 celulares de Samsung que superan al iPhone 17 Pro Max en calidad y precio

Pese a que Apple ha presentado su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, este equipo no ha podido superar a los modelos más TOP de Samsung, los cuales no solo destacan por sus procesadores Snapdragon, sino también con sus cámaras de alta definición y sus funciones con Inteligencia Artificial.

Si bien Samsung ya se alista para el lanzamiento de su teléfono más TOP, el Galaxy S26 Ultra, existen otros modelos que le dan la talla al equipo premium de Apple. En esta nota de Libero.pe vamos a presentarte los 3 modelos más TOP que Samsung ha presentado y que podrían ser la mejor inversión.

Top 3 de mejores teléfonos superiores al iPhone 17 Pro Max

MODELO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Galaxy Z TriFold Es el primer teléfono de Samsung con triple pantalla plegable y doble bisagra. Este equipo cambia de pantalla de 6.5 pulgadas a un display de 10''. Además, cuenta con procesador Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM y 1TB de memoria. Además, posee un juego de cámaras de 200MP y batería de 5600 mAh con carga de 45W. Galaxy Z Fold 7 La nueva generación de los teléfonos plegables de Samsung llega con una pantalla flexible que pasa de 6.5 pulgadas a un display de 8 pulgadas. También tiene uno de los chips Android más eficientes, el Snapdragon 8 Elite, el cual llega acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Es uno de los mejores para fotografía, puesto que llega con sensores de 200MP, 12MP y 10MP. Es uno de los equipos más delgados. Galaxy S26 Ultra En febrero de este 2026, Samsung lanzará de forma oficial este modelo PREMIUM, el cual llegará conel potente chip Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 16GB de RAM y 2TB en su versión más potente.

Según filtraciones en Weibo, el Galaxy S26 Ultra tendrá batería de 5600 mAh con carga de 45W. Por si fuera poco el módulo de cámaras se renueva, tendrá cámara de 200MP, telefoto 50MP y un sensor más avanzado.

Otro de los grandes cambios es que este teléfono será compatible con la tecnología 6G y llegará con mejoras en IA.

Para estas fechas de fin de año, miles de personas buscarán renovar sus teléfonos y si es tu caso, entonces deberás saber cuáles son las mejores versiones tanto en calidad y precio. En el siguiente video te compartimos las mejores opciones económicas que resaltan para este 2025.