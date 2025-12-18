- Hoy:
Este es el MEJOR teléfono de Samsung y su precio bajó al mínimo: cámara 8K de 200MP y chip Snapdragon
El Galaxy S24 Ultra está hecho de TITANIO, es acuático, tiene cámaras de nivel cinematográfico y solo cuesta 2800 soles. Conoce cuál es su configuración y dónde comprarlo en oferta.
En febrero del 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual no solo tendrá en su núcleo al poderoso chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también cámaras de alta capacidad y funciones con IA mejoradas.
Sin embargo, se estima también que este teléfono de Samsung costará unos 2000 dólares, por lo que muchos usuarios están buscan alternativas igual de potentes pero más baratas. Es así que el Galaxy S24 Ultra se ha convertido en la mejor alternativa, mucho más puesto que su precio ha bajado al mínimo desde que fue presentado al mercado.
Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
Pero, ¿qué características tiene el Galaxy S24 Ultra que lo hace tan especial? En primer lugar debes saber que tiene una pantalla de tipo Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor.
Si hablamos de potencia, este Galaxy de Samsung tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y tres versiones de memoria: 256GB, 512GB y 1TB. Por si fuera poco, este equipo llega con 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.hardreset.info
Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy S24 Ultra es su juego de cuadruple cámara: lente principal de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Los videos de este smartphone no solo graban en 8K, sino que te permiten tomar mejores fotos tanto de día como de noche. Su configuración es impresionante.
¿Qué precio tiene el Galaxy S24 Ultra en 2025? Pues bien, su precio ha caído demasiado y en algunos comercios se puede encontrar por 2800 soles, lo que significa que por 800 dólares podrás llevarlo a casa. Sin duda es un precio bastante aceptable para todo lo que ofrece este equipo coreano.
