Este desconocido teléfono chino tiene mejores cámaras que el iPhone 17 Pro, cuesta menos y ofrece rendimiento TOP

Si bien el iPhone 17 Pro Max es uno de los teléfonos más cotizados en el mundo, esto no significa que sea el más potente y el que tiene las mejores cámaras.}

Según el último reporte de DxOmark, la prestigiosa página especializada en la que se realizan testeos y comparativo entre diferentes teléfonos, para ver cuál tiene mejor pantalla, mejor cámara y hasta mejor batería, el segundo teléfono más potente en el apartado de fotografía y video es el Vivo X300 Pro, el cual solo es superado por el Huawei Pura 80 Ultra.

Pero, ¿qué características tiene el Vivo X300 Pro? Por si no lo sabes, Vivo es una marca que tiene 17 años de experiencia desarrollando smartphones y actualmente tiene en su catálogo algunos de los mejores teléfonos. Por ejemplo, si hablamos de potencia, el iQOO 15 figura en el TOP2 y el Vivo X300 Pro en el TOP 5.

Sin embargo, esto no es todo ya que en el apartado de la fotografía y video, este Vivo X300 Pro figura en el TOP2, puesto que sus lentes con tecnología ZEISS ofrecen un resultado superior.

Si hablamos de su pantalla, el Vivo X300 Pro tiene un panel LTPO de 6.7 pulgadas, con una resolución de 2800 x 1260 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y una compatibilidad con HDR10+.

La potencia de este Vivo X300 Pro llega con el poderoso chip MediaTek Dimensity 9500, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria y una potente vararía de 5440 mAh con carga de 90W por cable y 40W de forma inalámbrica.

Este es el Vivo X300 Pro. Foto: composición/Aryan Gupta/@SavageAryan007

Sin embargo, el mejor apartado de este teléfono de vivo es su juego de cámaras con tecnología ZEISS, la cual le ha permitido figurar en el TOP2: lente 50MP con OIS, lente gran angular 50MP, Telefoto de 200MP con zoom óptico 3.7X, además de un selfie de 50MP también con tecnología alemana.

Toda esta configuración permite tener un rendimiento genial y es por ello que este equipo es uno de los mejores para este 2026. Su precio es de 1400 euros, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 5500 soles.