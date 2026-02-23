¡Mucha atención! Recientemente, un juez federal de Virginia Occidental emitió un fallo en el que resaltó que las tácticas empleadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que incluyen el uso de máscaras y vehículos sin identificación durante las detenciones, infringen la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Según lo expuesto por el magistrado, estas prácticas ponen fin a la rendición de cuentas de los oficiales y privan a los inmigrantes de su derecho al debido proceso. ¿Qué más reveló sobre esta situación en el país americano?

ICE: exponen agresivos arrestos de agentes con mascarillas en este estado, pese a prohibición

A través de una orden y lo compartido por 'Metro News', se conoció que el juez federal de distrito Joseph Goodwin, del Distrito Sur de Virginia Occidental, EE. UU., expresó que "una máscara no detiene una bala" ni desvía un golpe, resaltando que este tipo de protección no ofrece la seguridad física que el equipo táctico de los oficiales ya brinda.

Y es que, según lo mencionado por el magistrado, el único propósito de utilizar una máscara durante un arresto civil es ocultar la identidad del agente, lo que podría llevar a la elusión de la responsabilidad en caso de abuso de poder.

ICE: exponen agresivos arrestos de agentes con mascarillas en este estado, pese a prohibición.

Goodwin también especificó en su fallo que la Cuarta Enmienda garantiza la protección contra registros e incautaciones irrazonables, estableciendo que las órdenes judiciales deben emitirse con causa probable y describir de manera precisa el lugar a registrar y los objetos a incautar. Por ende, no se está cumpliendo con el respeto a la Constitución.

Cabe precisar que esta orden se enmarca dentro de una serie de casos en el Distrito Sur, donde inmigrantes detenidos durante redadas de inmigración han cuestionado la legalidad de sus arrestos y el posterior encarcelamiento.

¿Qué más se sabe al respecto?

En este contexto, es necesario saber que, en diversas ocasiones, se han reportado situaciones en las que extranjeros ingresaron de manera irregular a Estados Unidos y fueron trasladados a centros de procesamiento.

Allí, según lo expuesto por el medio en mención, se les otorgó la libertad bajo la condición de que se evaluara su situación migratoria. Un número significativo de estas personas ha solicitado asilo, motivadas por la inestabilidad y los conflictos en sus naciones de origen.