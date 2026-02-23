¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades estadounidenses han decidido intensificar sus esfuerzos en la vigilancia y verificación de ciudadanos extranjeros en la tierra de Donald Trump. Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas, el Gobierno americano confirmó la implementación de un sistema de investigación integral. ¿De qué trata este plan?

Trump verificará las condiciones legales de los extranjeros con cámaras especiales y agentes

Según información de 'El Cronista', esta nueva medida tiene como objetivo principal erradicar irregularidades en el estatus migratorio, garantizando de esa manera que, tanto visitantes como residentes, puedan cumplir con las condiciones legales establecidas por el Departamento de Estado (DHS) y las agencias de seguridad.

Uno de los aspectos más cuestionados en esta forma de revisión es la utilización de cámaras especiales y herramientas digitales para el seguimiento y verificación de identidades. Y es que, este plan, prevé una investigación exhaustiva de cada extranjero, asegurando que su presencia y actividades en EE. UU. se alineen con la información brindada en sus expedientes oficiales.

EE. UU. verificará las condiciones legales de los extranjeros con cámaras especiales y agentes.

Los funcionarios encargados de estas labores poseen la autoridad para auditar documentos y comportamientos que pudieran infringir con la ley de inmigración o comprometer de alguna manera con la seguridad nacional. Este proceso permitirá ver ciertos datos en tiempo real, facilitando la identificación de cualquier anomalía de manera inmediata.

En los aeropuertos, al llegar a cualquier punto de entrada o salida, es obligatorio acercarse a una cámara que utiliza tecnología de comparación biométrica facial con conexión cifrada. Este sistema analiza los rasgos faciales y verifica la identidad de la persona en función de sus documentos de viaje. Al concluir el proceso, se le indicará si puede ingresar al país o no, o si debe pasar por una inspección extra.

¿Quiénes llevan a cabo este proceso?

Cabe precisar que este procedimiento es ejecutado por un personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Desde finales de 2025, esta normativa se ha estado implementando de manera generalizada para todos los inmigrantes.

Y es que, como se recuerda, desde hace un tiempo se ha suprimido las excepciones que anteriormente beneficiaban a ciertos funcionarios o ciudadanos canadienses, en específico.