- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
BUENAS NOTICIAS en EE. UU.: gobierno de Trump confirma DEPÓSITO de 1,700 dólares en las cuentas bancarias de estas personas
En febrero, el Gobierno de EE. UU. empezó a realizar depósitos de 1.700 dólares en las cuentas bancarias de ciertos beneficiarios. ¿Cómo ser elegible?
¡Atención! El anuncio sobre un reembolso de 1.700 dólares ha generado gran interés en muchos hogares en Estados Unidos. Y es que, tal como reveló 'El Cronista' y otros medios, a partir de este mes de febrero, la administración federal implementará un programa de pagos directos, diseñado para ofrecer apoyo económico a grupos vulnerables que han enfrentado serias dificultades en estos años.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
Gobierno de Trump confirma depósito de 1,700 dólares en las cuentas de estas personas
Mediante los informes y lo expuesto por los medios, desde este mes el Seguro Social de EE. UU. implementará un nuevo sistema de pagos que promete simplificar el proceso de entrega de apoyo económico. A diferencia de programas anteriores, los beneficiarios recibirán depósitos automáticos en sus cuentas bancarias verificadas, eliminando la necesidad de formularios adicionales y trámites complicados.
Gobierno de Trump confirma depósito de 1,700 dólares en las cuentas de estas personas.
Esta medida tiene como finalidad acelerar la llegada de los fondos a quienes más los requieren. Asimismo, el plan incluye transferencias electrónicas de 1,700 dólares, que no se otorgarán de manera universal, sino que se distribuirán de forma focalizada en varias etapas a lo largo de todo febrero.
Cabe mencionar que la estrategia busca minimizar demoras y errores administrativos en el proceso de pago. Las autoridades han instado a los ciudadanos a revisar su información fiscal y bancaria con anticipación para asegurar que la acreditación de los fondos se realice sin inconvenientes. La confirmación de este reembolso está llamando la atención en los hogares en EE. UU.
¿Quiénes son los beneficiarios y cómo ser elegible?
El programa está diseñado para ayudar a contribuyentes de ingresos bajos y medios, priorizando a todos los que han estado más expuestos a la reciente inestabilidad económica. La elegibilidad se establece desde los datos fiscales preexistentes, lo que simplifica el proceso al evitar nuevas solicitudes.
Entre los beneficiarios figuran los siguientes grupos:
- Adultos mayores que perciben jubilaciones por debajo del promedio nacional.
- Familias con hijos menores que han declarado dependientes y que enfrentan gastos mensuales elevados.
- Personas que han quedado desempleadas recientemente y que recibieron ayudas entre 2024 y 2025.
- Trabajadores independientes y freelancers cuyos ingresos anuales no superan ciertos límites establecidos.
- Residentes de áreas afectadas por desastres naturales que han sido declaradas en emergencia.
- 1
ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos
- 3
ALERTA en Walmart de Fort Lauderdale: reportan EVACUACIÓN inmediata de tienda tras AMENAZA de bomba y esta es su situación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90