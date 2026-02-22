Recientemente, un hombre perdió la vida luego de un tiroteo en Mar-a-Lago, un exclusivo complejo en Palm Beach, en EE. UU., esto tras ingresar sin permiso al área restringida. El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo y fue corroborado por el Servicio Secreto del país americano, la entidad responsable de la seguridad del recinto. A continuación, más detalles. ¿La vida de Trump corrió peligro?

Acaban con la vida de hombre que entró con arma y objeto inflamable a una de las casas de Trump

'El Cronista' y otros portales informaron que, hace unas horas, un individuo, del cual no se reveló su identidad, logró ingresar a una zona restringida del complejo de Mar-a-Lago, lo que llevó a su interceptación inmediata por parte de agentes federales.

En aquel enfrentamiento, los oficiales dispararon, dejando como resultado la lamentable muerte del hombre en el lugar, sin que ninguno de los agentes sufriera lesiones. Ante lo sucedido, las autoridades revelaron que el sospechoso estaba armado y portaba un objeto inflamable al momento de la confrontación.

Tras ignorar las órdenes de los agentes, estos decidieron abrir fuego al percibir una amenaza inminente. Es importante señalar que Mar-a-Lago, es una propiedad asociada al presidente Donald Trump, y que cuenta con rigurosas medidas de seguridad, aunque en el momento del suceso, Trump no se encontraba presente en el recinto.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones?

Las autoridades confirmaron que la exhaustiva indagación ha sido asumida por las autoridades federales y estatales, quienes se encargarán de esclarecer las circunstancias precisas que rodearon la entrada del agresor.

En tanto, no se revelaron las razones que lo llevaron a cometer el ataque ni tampoco si su decisión iba directa para el republicano o alguien de su entorno.